Gól Mosquery? Haluz! tvrdí Rambo. Radost má dvojnásobnou, teď zaplatí večeři

Vítězství 2:0 a navrch zápis mezi střelce. Máte dvojnásobnou radost?

Mám. Našel jsem tu spoustu kamarádů, i moje rodina tu byla moc spokojená. Strašně se to táhlo, jestli v Budějovicích prodloužím smlouvu... Nebyli mi schopni říct, jestli jo, nebo ne. Ale nakonec jsem rád, že jsem ve Slovanu. Dopadlo to pro mě nejlépe, jak mohlo.

Hecoval jste se během týdne s některým z bývalých spoluhráčů?

O hecování ani nešlo, jenom jsme si napsali nějakou zprávu. Manželka sem jela už v pátek s dětmi, protože kamarádů tady mám fakt hodně. Spala u Kladrubských. Opravdu jsme tady byli spokojení, a i ona toho využila, že navštívila známé.

Slíbil jste libereckým parťákům před zápasem za případnou výhru nějakou svačinku?

Jo, že zaplatím nějakou večeři, když vyhrajeme. Bylo to slíbené jenom za tři body, remízu jsem nechtěl. Ještě musím přemluvit Péšu (Pešek), aby mi něco přidal. (úsměv)

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte v základní sestavě?

Trenér mi to řekl ve čtvrtek. My se s Jusim (Hilál) točíme pravidelně, takže jsem i doufal, že bych tenhle zápas mohl hrát. I s trenérem jsme se o tom bavili, trochu mi vyhověl. Doufal, že moje motivace bude trošku větší a díky bohu se to povedlo. Nechci říkat, že jsem hrál dobře. Byly to spíš souboje, fotbalovosti tam v první půlce moc nebylo. Gól je taková třešnička. Byl jsem za něj strašně rád, protože jsem si ho přál zrovna tady, a fakt to vyšlo.

Co jste říkal na úvodní gól Mosquery, který od pomezní čáry přeloboval brankáře Drobného?

Byla to haluz. Centroval na mě a ulítlo mu to do šibenice, i takový góly jsou... Díky bohu za něj, byl hrozně důležitej. Jhonovi to tam padá, takže zaklepu, ať to jenom pokračuje.

Vítězství Slovanu se nerodilo lehce, čím si vysvětlujete slabší první poločas?

Nevstoupili jsme do zápasu úplně ideálně. Myslím, že Budějky hrály dobře balony za obranu, měly náběhy... Byli jsme trochu ztuhlejší, ale po prvním šťastném gólu to už byla naše hra. Zápas to byl ale hodně těžkej. Domácí na nás byly dobře připraveni. Začátek měli dobrej, ale gól Mosquery nám strašně pomohl a potom jsme už zápas kontrolovali. Druhou půlku jsme byli lepší a mohli přidat ke konci i další góly.

Předvedli jste skvělý výkon proti Plzni, bylo potřeba se v hlavách trochu zklidnit?

Ne, ale trochu jsme si tím na sebe upletli bič. Začátek dneska nebyl ideální, ale víme, co už chceme hrát a teď to jenom potvrzovat. Je potřeba se teď už soustředit na čtvrtek, bude to důležité pro hlavu. Jsme rádi, že jsme zvládli tyhle zápasy před Evropskou ligou. Teď tam můžeme jet v klidu jet, a i s tím sebevědomím si jít pro postup.

Jak náročnou partii ve čtvrtek v Lotyšsku čekáte?

Budeme hrát na umělce, nebude to ideální, ale musíme se na to nachystat. Od pondělí budeme trénovat na umělce, což nebude příjemné, ale musíme si dát zkrátka do hlavy, že si tam jedeme pro postup a nic jiného nás nezajímá.