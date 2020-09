Van Buren? Vypadal skvěle, mrzí trenéra Budějovic absence posily ze Slavie

Co se stalo?

Mick v závěru posledního tréninku blbě vystřelil a píchlo mu ve svalu. Hrát tedy nemohl. Bohužel v týdnu se nám staly nepříjemný věci. Už v pondělí se zranil při zápase jedenadvacítky Šulc, který byl na Baníku výbornej a pro naši ofenzivu je to velmi dobrý hráč. Jsou to dva hráči, kteří by nám v utkání určitě pomohli, protože jejich kvalita směrem dopředu je velká.

Jak se vám Van Buren v trénincích jevil?

Od té doby, co přišel, vypadal skvěle. Bohužel došlo k náhodné situaci... Museli jsme měnit plány. Nedokážu odhadnout, kdy se vrátí. Věřím, že to nebude na dlouho. Celý týden byl takový hektický. Petr Javorek musel v sobotu jet k porodu a jeho výkon to taky poznamenalo.

S Libercem jste padli 0:2, do utkání jste přitom vstoupili slibně...

Prvních pětadvacet minut jsme hráli velice dobře a tak, jak jsme si to představovali. Byli jsme aktivní, měli víc ze hry, ale chyběla tomu branka. Po inkasovaném prvním gólu naše hra trochu opadla a chyběl někdo, kdo by zvedl prapor. Průběh druhé půle ovlivnil brzký druhý gól, který jsme si nechali dát. Zbytečně jsme se pak položili a Liberec si vítězství hlídal, protože má mužstvo velice zkušené a dobré. Chyběla větší odvaha od hráčů dostat balon před bránu, odpovědnost jsme na sebe nechtěli vzít a Liberci jsme to usnadnili.

Je pro vás jediná přímá střela na bránu velkým zklamáním?

Když nevystřelíte, nemůžete dát gól. Chyběla větší hladovost v šestnáctce. Lítaly tam centry, nějaké možnosti jsme tam měli, ale míč proletěl vápnem. Liberec byl v tomhle produktivní, Rabušic to dostane na hlavu a prostě to uklidí...

Probírali jste s brankářem Drobným gól Mosquery?

Zatím jsem se s ním o tom nebavil. Mosquera chtěl podle mě centrovat a takové branky prostě někdy padají. Jarda nás v iks případech podržel. Spíš mě mrzí, jak jsme pak reagovali, naše hra po gólu nebyla dobrá.

Po třech kolech máte na kontě bod, nedostává se mužstvo malinko pod psychickou deku?

To si nemyslím. V Ostravě jsme odehráli velice dobré utkání. Ale dostáváme strašně moc gólů. Musíme mít větší disciplínu, větší touhu po vítězství, která mi proti Liberci chyběla. Musíme se zvednout, jako to bylo po zápase se Slavií a s klukama zapracovat, aby se chyby v dalším zápase neopakovaly.