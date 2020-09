Schranz oslavil narozeniny gólem. Je to dárek, usmíval se jablonecký útočník

„Hodně si toho vážím. V prvních dvou zápasech za Jablonec se mi skórovat nepodařilo, měl jsem i málo šancí. Jsem rád, že se mi to povedlo zlomit, věřím, že teď už to půjde," přiznal Schranz, který právě dnes slaví 27. narozeniny.

„Beru to jako takový dárek," usmíval se slovenský reprezentant. „Myslím, že jsme podali dobrý týmový výkon. Ve druhém poločase se nám podařilo vstřelit dva góly a celkem i v klidu jsme dohráli závěr, takže se těšíme z dalších třech bodů," doplnil Schranz, který otevřel skóre po hodině hry hlavou po rohovém kopu. A po jeho střele pojistil triumf dorážkou Zelený.

„Fotbal je o šancích. Baník své velké nevyužil, my jsme však trpělivě čekali a nám se to podařilo. Zaslouženě jsme zvítězili," připomněl velkou šanci Potočného v 11. minutě, kdy ostravský útočník minul prázdnou branku.

Kouč Petr Rada k němu na hrot postavil teprve 20letého Tomáše Čvančaru, který nastoupil v první lize v základní sestavě vůbec poprvé. „Naskočil do toho dobře. Je mladý a talentovaný. Podstoupil hodně těžkých soubojů a odehrál hodně těžkých míčů," pochválil svého parťáka na hrotu.

„Chtěli jsme vyzkoušet, jak to bude vypadat. Kdyby se však nezranil Honza Chramosta, asi bychom upřednostnili jeho. Čvanči ví, jakou má pozici, ale šel hodně nahoru, prospělo mu hostování ve Vyšehradu, kde hrál pravidelně," pochválil ho jablonecký kouč.

Rada chválí a teď na Dunajskou Stredu

„Na to, že spolu hráli prvně, si spolu rozuměli. Oba odvedli kvalitní výkon, naběhali velké penzum kilometrů," zdůraznil Rada, jehož tým úspěšně vstoupil do sezony. Po výhře nad nováčkem z Pardubic a remíze na Slovácku mají zelenobílí sedm bodů, stejně jako obhájce titulu Slavia. „Začátky jsou důležité," podotkl Schranz, jenž do Jablonce přestoupil v létě z Českých Budějovic. Už se definitivně aklimatizoval? „Mohlo by to být ještě lepší, přeci jen jsem v Jablonci teprve krátce," naznačil Schranz. Ve čtvrtek ho čeká bitva s Dunajskou Stredou ve 2. předkole Evropské ligy. „Každá výhra vám posouvá sebevědomí. Věřím, že do předkola půjdeme dobře naladění a postoupíme," uzavřel Schranz.