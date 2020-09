Vyloučený kapitán Zbrojovky vzal prohru na sebe. Druhého faulu jsem se měl vyvarovat, kaje se Štepanovský

Klíčový okamžik do té doby vyrovnané moravské bitvy ve Zlíně se odehrál těsně před pauzou, kdy kapitán brněnských fotbalistů Peter Štepanovský viděl za stavu 1:1 za zcela zbytečný faul druhou žlutou kartu a musel se nuceně pakovat ze hřiště. Domácí potrestali v přesilovce jeho nedisciplinovanost dvěma góly hned v úvodní desetiminutovce druhé půle a vítězstvím 3:1 tak navázali na předchozí ligový triumf v Mladé Boleslavi.

„Porážku beru na sebe. Toho druhého zákroku jsem se měl naprosto jednoznačně vyvarovat. Ještě jsem chvíli doufal, že to nebyl faul na kartu, ale když sudí pískl podruhé, bylo jasné, že dostanu i červenou," kaje se Štepanovský. „Radost z vyrovnávací trefy nemám pochopitelně teď vůbec žádnou," přiznává.

Po přestávce okénkem kabiny sledoval, jak jeho spoluhráči bez zraněných opor Dreksy, Moravce či Šurala jen s velkými obtížemi odolávají náporu Ševců. „Přitom se mnou na hřišti jsme jim byli minimálně vyrovnaným soupeřem," stýská si slovenský bek.

Trenér Zlína Bohumil Páník souhlasí, že se utkání po Štepanovského vyloučení zlomilo ve prospěch jeho mužstva. „Zbrojovce jeden hráč vzadu citelně chyběl, už to Brňané nestíhali všechno oběhat. My jsme její defenzívu rozebrali hlavně přesnými centry ze stran," libuje si.

Z prvního poločasu však moc nadšený není. „Sice jsme vstřelili vedoucí gól, avšak hodně jsme kazili přihrávky. Za jednu ze ztrát nás hosté potrestali vyrovnáním. To, že soupeř pak hrál o deseti, nám hrozně moc pomohlo. Škoda že jsme nepřidali čtvrtou branku, abychom měli úplný klid. Zbrojovka i v oslabení hrozila z rychlých brejků a kdyby některý dotáhla do úspěšného konce, mohl být konec zápasu ještě napínavý. Naštěstí se to nestalo, střetnutí jsme výsledkově zvládli," oddechl si Páník.

Velkou radost z výhry má i střelec prvního gólu Zlíňanů Antonín Fantiš. „Hlavička mi parádně sedla, míč zapadl přesně k tyči," těší ho. „Je moc dobře, že nám na rozdíl od loňska tentokrát vstup do sezony docela vyšel. Můžeme být klidnější," pochvaluje si.

Jenže v příštím kole čeká jeho celek těžká zkouška. Zlín změří síly v Praze se Spartou, která vede se stoprocentním bodovým ziskem prvoligovou tabulku. „Na Letnou jezdím vždycky moc rád. Nebudeme tam mít co ztratit. Na sparťany vlítneme a uvidíme," usmívá se.

Fantišovi se zamlouvalo, že při duelu s Brnem mohly fandit Zlíňanům téměř tři tisícovky diváků. Na stadionu byla i zhruba stovka fandů Zbrojovky. „Atmosféra byla skvělá. Já mám jen strach, aby se limit návštěvníků zase časem nesnížil anebo aby se liga, nedej bože, nepřerušila znovu úplně," netají obavy.