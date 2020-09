Byli jsme v euforii a chtěli další gól. To nám uškodilo, litoval karvinský Ostrák

„Byli jsme v euforii, chtěli jsme dát rychle třetí gól a utkání rozhodnout. Jenomže nám to uškodilo," vykládal Tomáš Ostrák, jenž v Karviné hostuje od začátku sezony z německého Kolína nad Rýnem.

Dvoubrankové vedení nad favoritem drželi domácí do 41. minuty. Pak se parádně trefil 18letý sparťanský talent Hložek a odstartoval velký obrat, po němž Sparta v Karviné zvítězila jednoznačným rozdílem 5:2.

„Velká škoda těch dvou gólů do poločasu. Chtěli jsme hrát nebojácně a myslím, že jsme to i dokázali. Dali jsme dva góly a vypadalo to velmi hezky. Pak jsme ale velmi rychle dva dostali a utkání nabralo úplně jiný směr. Je velká škoda, že jsme to vedení do poločasu neudrželi," přemítal 21letý Ostrák.

Udělali jsme hloupé chyby

Vyrovnání zařídil v poslední minutě první půle z penalty po faulu Twardzika na Hložka kapitán hostí Dočkal, třetí gól přidal osm minut po přestávce hlavou Ladislav Krejčí II. čtvrtý znovu Hložek a definitivní podobu debaklu stanovil střídající Kozák.

Zleva Jean Mangabeira a Filip Twardzik z Karviné a Adam Hložek ze Sparty.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Čtyřicet minut to bylo výborné, pak jsme ale znovu udělali hloupé chyby a upustili od agresivity. Vrcholem byla dětská penalta Twardzika na konci poločasu," zlobil se trenér MFK Karviná Juraj Jarábek.

„Musíme být důraznější. Laxním přístupem můžeme těžko vyhrát nad Spartou. Hráče jsem o přestávce nabádal, aby pokračovali v dobré defenzivě, ale Sparta ukázala kvalitu a byla velmi efektivní. Jsme smutní, je to velká škoda. Viděl jsem na hřišti dobré výkony, ale také některé dost slabé v obranné fázi. Výsledek je krutý, ale vítězství Sparty je zasloužené," poukázal slovenský kouč.

Podle odchovance Frýdku-Místku Ostráka se mají Karvinští od čeho odrazit. „Sehráli jsme se Spartou dobré utkání a je velká škoda, že jsme to vedení neudrželi do půle. Ale máme dobrý tým, ještě to není úplně ono, protože se sehráváme, ale jsme na dobré cestě. Budeme lepší a lepší," upozornil Ostrák.