V nároďáku to rozbalil jako zpěvák, teď Koscelník opět povýšil. Liberec si oporu pojistil na další tři roky

Svými výkony si zasloužil prodloužení kontraktu.

„Jsem za prodloužení smlouvy rád. Už jsem si v Liberci celkem zvykl a jsem tu spokojený. Začal jsem dostávat větší minutáž na hřišti, za což jsem velmi vděčný a vím, že tento tým ještě neukázal všechno," pochvaluje si 25letý Martin Koscelník.

Sám už ukázal v jeho dresu kvalitní výkony. Díky tomu ho na konci srpna český kouč ve službách slovenské reprezentace Pavel Hapal poprvé povolal do národního týmu.

„Debutoval v zápase proti Izraeli. Jde pro něj o další motivaci k práci. Je dobře, že s ním klub podepsal novou smlouvou, jde totiž pořád ještě o velmi perspektivního fotbalistu," poznamenal Pavel Hoftych, trenér Liberce, který si nedávno pojistil i další oporu Kamso Maru. „Koscelník momentálně patří na pozici pravého beka v české lize ke špičce a věřím tomu, že si i nadále uchová výkonnost, protože poctivě pracuje, a bude se nadále zlepšovat," řekl liberecký kouč Pavel Hoftych.

Sklidil bouřlivý aplaus

Jako nováček v nároďáku musel Koscelník na srazu podstoupit tradiční rituál, zazpívat před ostatním reprezentanty. Spolu s jabloneckým Ivanem Schranzem a fyzioterapeutkou Lenkou Skaličanovou zanotovali píseň Hej, Sokoly!, za což sklidil bouřlivý aplaus.

Do Liberce přišel už v létě 2018 a ne pokaždé mu U Nisy bylo do zpěvu... „Martin si musel pozici v týmu během minulé sezony těžce vydobýt. Dlouho byl mezi náhradníky a do zápasů se pravidelně dostával z lavičky spíš do pozice krajního záložníka. Do své role se dostal až po koronavirové pauze, ale od té doby si vybojoval jasnou pozici pravého beka. Momentálně odvádí výborné výkony. Je důležité, že hraje stabilně. Nemá výkyvy a dokáže hrát velmi dobře do obranné fáze, zároveň umí podporovat i útočnou fázi," je s jeho výkony spokojený Hoftych. Momentální pohodu může Koscelník ukázat hned ve čtvrtek, kdy bude s Libercem na hřišti litevského FK Riteriai bojovat ve 2. předkole Evropské ligy o postup dál.