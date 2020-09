Sparta prolomila tabu v českém fotbale. Kdo z jejího kádru je pozitivní?

Rázně předešli dohadům. Letenští prolomili tabu v českém fotbale. Zatím žádný český klub naplno neoznámil, kdo z jeho hráčů byl pozitivně testován. Sparta teď udělal fanouškům jasno. Na klubovém webu oznámila, že do nedělního domácího zápasu proti Zlínu nezasáhne dvojice Libor Kozák a Ladislav Krejčí mladší. Oba dva hráči byli v uplynulém týdnu pozitivně testováni na covid-19 a aktuálně se nacházejí v karanténě. Ani u jednoho z nich se neprojevují žádné příznaky nemoci a cítí se dobře.

Trenér Václav Kotal se musí obejít jak bez spolehlivého záložníka, tak krále střelců minulé ligové sezony.

Ladislav Krejčí mladší nastoupil v základní sestavě ve všech třech dosavadních ligových utkáních. Minulý týden na půdě Karviné navíc přidal svou první branku v rudém dresu, když dostal mužstvo do vedení, které následně dotáhlo k vítězství 5:2.

Dva ligové góly měl před pozitivním testem na svém kontě Libor Kozák, král střelců minulé sezony. Ani jednou sice nenastoupil v základní sestavě, ale proti Olomouci i v Karviné dokázal po svém příchodu na trávník skórovat.

Až dosud platilo, že české kluby jména pozitivně testovaných hráčů neuvádějí. Sparta je první výjimkou.

"Po dohodě s pozitivně testovanými hráči zveřejňujeme, kdo nemůže zasáhnout do zápasu kvůli covid-19. Nechceme mlžit. Navíc se k nám dostávaly zprávy, že někteří Češi mají po pozitivním testu strach z reakce okolí. To je přeci špatně. Covid by neměl představovat společenské stigma," poukazuje na sociální síti Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

Místo Krejčího mladšího nastupuje poprvé v základní sestavě Sparty mladý Filip Souček. A jelikož je lehce zraněný Vindheim, poprvé od návratu z Itálie dostává šanci od začátku také Ladislav Krejčí starší.