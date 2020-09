Smolný gól, ale Karviná si za vyrovnáním šla, přiznal liberecký Nguyen

Gólman Liberce Filip Nguyen sahal v neděli se svými spoluhráči po dalších třech ligových bodech, jenže Karviná dokázala v poslední minutě vyrovnat gólem obránce Santose na 1:1. „Mrzí nás to. Hráli jsme doma, chtěli jsme mít tři body. Ale nesmíme věšet hlavy, protože ve čtvrtek nás čeká velmi důležitý zápas. Byl bych rád, aby se to na nás nepodepsalo a do pohárového zápasu šli se vztyčenou hlavou," prohlásil Nguyen.

V nohách jste měli už čtvrteční pohárový zápas v Litvě, bylo to proti Karviné znát?

Asi ano, ale vymlouvat se na to nechci. Chybělo tomu tempo, bylo to pomalé, což nám úplně nevyhovuje. První poločas byl bez šancí. Věděli jsme, že to bude bojovné utkání, což se potvrdilo. Ve čtvrtek jsme hráli na umělce, k tomu cestování, takže nejdůležitější pro nás bylo poprat se s únavou a s přechodem z umělé trávy.

Dostali jste se i do vedení po gólu Mosquery.

Naštěstí ano. Pak už to bylo jen o tom, jestli výhru ubráníme. Síly nám docházely. Bohužel skoro z poslední akce se Karvinským podařilo vyrovnat.

Co se v poslední minutě stalo?

Karviné už nezbývalo nic jiného než nakopávat dlouhé balony. Papadopulos vyhrál hlavičkový souboj, což jsme chtěli zajištovat, ale po náhodných odrazech nakonec jejich stoper dával na 1:1. Měl to na dlouhou nohu a přede mnou mi míč ještě vypíchl... Smolný gól, ale Karviná si šla za vyrovnáním a možná si to zasloužila.

Jak velkou radost vám na startu dělá Mosquera? Celkem má po čtyřech kolech čtyři góly.

Je to super kluk. Má českou manželku, takže umí hodně česky, což mu start usnadnilo. Myslím, že je tady spokojený. Padá mu to tam a jen doufám, že mu to ještě vydrží.

Už ve čtvrtek vás čeká důležitý zápas v Rumunsku na hřišti FCSB o postup do play off. Nepoznamená vás ztráta v lize?

Musíme teď přepnout a hodit ligový zápas za hlavu. Věřím, že se nám to povede a přivedeme do Liberce dalšího pohárového soupeře. Cíl je jasný. Chceme postup, nic jiného. Další kolo by se hrálo doma, což by bylo skvělé.

Sledoval jste divoký zápas FCSB, který postoupil přes tým Bačka Topola až na penalty po výsledku 6:6?

Sledoval. Jenže nevíme, co nás tam čeká a co se tam může stát. (rumunský celek má velké problémy s nakaženými hráči covidem-19 - pozn. red.) Mohou mít další nemocné hráče, nevíme, kdo se naopak může uzdravit... Vím, že koupili nového brankáře. Bude to určitě těžké, nesmíme nic podcenit. Domácí budou favorité a nic lehkého nás nečeká.