ANTOŠOVA BŘITVA: Bál jsem se, aby nebyla nabourána důvěra. A moment z Kladna zanechává pachuť

Milan Antoš
2:40
Série mezi Spartou a Kladnem, která je nesmírně vyrovnaná a všechny tři dosavadní zápasy se nerozhodly po 60 minutách, musí bavit každého hokejového fanouška. A baví i mě. Férově ale musím přiznat, že jsem očekával, že Sparta bude lepší. Ukazuje se ale, že se z outsidera může stát lídr.

Foto: koláž sport.cz, ČTK

Rozhodující gól třetího zápasu série mezi Kladnem a Spartou.

Narážím tím na informace, které jsem četl, že se téměř celý realizační tým reprezentace v čele s hlavním trenérem Radimem Rulíkem může od příští sezony přesunout na Kladno. Pro mě je to známka toho, že Rytíři do budoucna chtějí vytvořit velmi silné mužstvo, které možná bude prohánět i ty největší favority.

Teď se ale Kladeňáci soustředí jen na to, aby se přes Spartu dostali do čtvrtfinále play off. A v souvislosti s tím se musím zastavit u některých rozhodnutí, která mě ve čtvrtečních zápasech předkola play off překvapila.

Brněnský Ekrt byl za vyseknutí hokejky potrestán, kladenský Marcel nikolivVideo: Tipsport Extraliga / BPA

Sledoval jsem utkání Brna v Českých Budějovicích, kde útočník Komety Ekrt na konci první třetiny vysekl hokejku obránci Cibulkovi a byl za to potrestán dvěma minutami za nedovolené bránění.

Na druhé straně zápas Kladna se Spartou, kdy velmi podobný moment a Marcelovo vyseknutí hole Řepíkovi bezprostředně před rozhodujícím gólem Rytířů v prodloužení zůstalo bez trestu. Tak teď sám nevím, jestli se takové věci trestat budou, nebo ne…

Zásadnější pro všechny fanoušky pak je uznaný gól Kladna, který přišel záhy. Ta situace totiž opravdu zaváněla ofsajdem. Jenže čároví rozhodčí nenašli žádný průkazný záběr, a tak branka platila.

Vítězný gól Kladna v prodlouženíVideo: Tipsport Extraliga / BPA

Když se loni dvě kola před koncem základní části pravidlo o trenérské výzvě na ofsajd zavádělo, měl jsem největší problém s tím, aby nenabouralo důvěru lidí v to, že rozhodování bude správné. Očekával jsem, že během roku se objeví kamery, které budou daleko přesnější. Třeba nejen kamery seshora, ale hlavně ty přímo na modrých čarách. Aby prostě byly zcela průkazné záběry.

Ukazuje se ale, že ani po roce není kamerový systém precizní, takže může docházet k omylům. Netvrdím, že teď to byl přímo omyl, rozhodně ale moment v Kladně zanechává zdvižený prst, otazník. A asi i pachuť. Spousta lidí má totiž pocit, že tohle byl ofsajd.

Předcházel podle vás vítěznému gólu Kladna ofsajd?
Ano
27,1 %
Ne
52,4 %
Nedokážu posoudit
20,5 %
Celkem hlasovalo 269 čtenářů.

Pravidlo, že když rozhodčí nenajdou průkazné záběry, tak platí jejich rozhodnutí na ledě, je sice správné, myslím si ale, že už bychom se měli posunout dál. Abychom podobné nejasnosti už nemuseli řešit. Vidím to jako jeden ze zásadních kroků, které by měla extraliga a kluby v ní od příští sezony změnit a vylepšit.

Milan Antoš

Milan Antoš je bývalý hokejový útočník, dnes spolukomentátor ČT. Dvanáct sezon hrál českou extraligu, nastupoval za Slavii, Plzeň, Jihlavu a za Ústí nad Labem. S Pražany získal v roce 2003 titul a o rok později stříbro, se Západočechy vybojoval v roce 2000 bronz.

