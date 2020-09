Musíme si kvůli gólu klidně rozbít hlavu, nabádá útočník Opavy Juřena

„Výsledek 0:0 pro nás znamená další ztrátu dvou bodů. Stále nám chybí větší důraz v šestnáctce, kde bohužel nejsme schopni balon do brány dotlačit. I když tam byly některé situace, které po gólu volaly, neumíme si najít centry, které chodí do pokutového území," poukázal trenér Slezského FC Radoslav Kováč.

„Špatně si nabíháme, je to nepřesné a ve finální fázi lehce zbrklé," hodnotil chování Slezanů v pokutovém území soupeře útočník Václav Juřena. „Chybí nám větší hladovost dát gól, třeba i za cenu rozbití hlavy nebo čehokoliv. Zkrátka urvat to tam a dostat balon do sítě," pokračoval útočník, který mohl v prvním poločase otevřít gólový účet, hlavou ale mířil přímo na brankáře. „Měl jsem to za zády, snažil jsem se trefit bránu, ale šlo to doprostřed, kde stál Drobný," litoval Juřena.

Zleva Václav Juřena z Opavy a Martin Králik z Českých Budějovic.

Sznapka Petr, ČTK

Opava má po čtyřech kolech na kontě pouhé dva body za remízy v Příbrami a s Českými Budějovicemi. „Každý bod se počítá, nicméně z dvou domácích zápasů jsme vytěžili pouze jeden bod, což je strašně málo. Domácí zápasy jsou základ a musíme je zvládat, jinak se dostaneme do problémů," varoval Kováč, kterého může těšit snad jen to, že i přes dlouhodobá zranění obránců Hnaníčka a Schaffartzika, jeho tým udržel první čisté konto v sezoně.

K němu pomohl 22letý Kamerunec Joss Didiba, jenž v Opavě hostuje ze slovenské Senice. „Přišel v týdnu a prvních deset minut si na všechno trošičku zvykal. Ale typologicky je to velmi silný hráč a v soubojích byl výborný. Jeho výkon bereme velmi pozitivně a věříme, že půjde ještě nahoru," zadoufal Kováč.