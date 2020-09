Nejdřív vyloučení, pak penalta. Krejčí ukecal rozhodčího, ať jde k videu

Obsadil se do hlavní role, i když trochu jinak, než usiloval. Zkušený reprezentant Ladislav Krejčí starší v neděli proti Zlínu poprvé od letního návratu z Itálie nastoupil v základní sestavě fotbalové Sparty. Favorit prohrával, k výhře 3:1 mu pomohly dva diskutované okamžiky. Nejprve se na Krejčím vyžlutil vyloučený Lamin Jawo, pak se po Procházkově zákroku na něj po konzultaci s VAR kopala penalta. „Hra nebyla dobrá. Jsem rád, že jsme to tam dorvali,“ oddechl si záložník.

Prožil hektický návrat na domácí trávník. „Samozřejmě jsem se moc těšil, až vyběhnu před diváky na Letné. Jsem rád, že utkání pro nás bylo vítězné. Nezačali jsme dobře, prohrávali, hra nebyla dobrá. Ale důležité je, že jsme vyhráli. Nakonec jsem si zápas přece jen užil," líčí Ladislav Krejčí starší v rozhovoru pro klubovou televizi.

Obrat nastartovalo vyloučení. Jawo po skluzu dostal druhou žlutou kartu.

„Píchl jsem si balon a cítil, že jsme se srazili nohama. Rozhodčí situaci vyhodnotil tak, že dal druhou žlutou a tedy červenou," krčí Krejčí rameny.

Nejdřív útočný faul, potom zvrat

Ještě dramatičtější byla situace v závěru za stavu 1:1. Rozhodčí Rejžek nejprve odpískal Krejčímu útočný faul za vražení do brankáře Dostála. Videorozhodčí Machálek pak ovšem sudího povolal k obrazovce, kde po prostudování záběrů verdikt otočil. Za zákrok obránce Procházky na Krejčího, po němž narazil do gólmana, nařídil penaltu!

„Někdo do mě zezadu narazil, takže jsem vlítl do gólmana a pískal se můj faul. Přesvědčoval jsem rozhodčího, ať se jde podívat. Podle mě tam nic jiného najít nemohl. Cítil jsem, že do mě nalítl, proto jsem se rozsekal o gólmana," nabízí svůj pohled Krejčí.

📺 KREJČÍ | „Těšil jsem se moc, až tady na tom stadionu zase vyběhnu. Nezačalo to dobře, prohrávali jsme, hra nebyla dobrá… ale jsem rád, že jsem nakonec zažil vítězný debut!“



Rozhovor s Lacem po prvním zápase v základní sestavě! #acsparta



➡ https://t.co/YSubamCD5i pic.twitter.com/yFqfrvmGnF — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 20, 2020

Před exekucí pokutového kopu se s Procházkou poškorpili.

„Známe se z reprezentace. Oba jsme byli v emocích a něco si řekli, nic vážného," ujišťuje sparťan.

Kapitánův vlastenec rozhodl

Dočkalovu penaltu sice Dostál vyrazil, bezprostředně po ní si ovšem zlínský kapitán Jiráček dal vlastní gól. Sparta tak s vypětím všech sil udržela plný bodový zisk a po čtyřech kolech vede ligovou tabulku.

Letenští fanoušci doufají, že mužstvo, které podruhé v řadě dokázalo po obratu v Karviné otočit zápas, bude schopné dosáhnout po dlouhé době na velký ligový úspěch.

„Ještě je brzy, před námi je spousta práce. Musíme jít postupně, připravit se na každé utkání. Náš cíl je jasný, ale na nějaké hodnocení je ještě čas," zůstává na zemi Krejčí, pamětník posledního sparťanského titulu z roku 2014.