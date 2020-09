Příbramský kapitán Rezek bere koronavirovou situaci s nadhledem: Horvi by si měl udělat registračku

Co se vám honilo hlavou, když jste se minulý týden dozvěděli, že třináct lidí v týmu, z toho devět hráčů je pozitivních?

Hrozný pocit. Ta situace pro nás byla úplně nová. Na jaře stál celý fotbal, netrénovalo se, ale nikdo z mužstva nebyl nakažený. Teď hned třináct lidí... Zbylo nás asi deset, kterým vyšly testy negativně. Po pondělních testech přibyl mezi pozitivní jeden hráč, takže jich je deset.

Patříte k těm šťastným, kterým se Covid-19 vyhnul. To je dobrá zpráva...

Jsem jeden z mála, který nebyl pozitivní. Ale přemýšlím, jestli to je dobře nebo špatně. Možná by bylo lepší si tím projít a mít to za sebou. Z těch třinácti pozitivních nikdo nemá vážný průběh. Až na dva, kteří měli zvýšenou teplotu, ostatní tím procházejí bez příznaků.

Jan Rezek se na zápas se Spartou těší

fkpribram

Máte rodinu, doma se asi neříkalo lehce, že v kabině je Covid-19. Jak tu informaci vzaly manželka a děti?

Nepříjemná situace, i když doma to vzali jako fakt. Samozřejmě první, co je zajímalo, jak jsem na tom já. Pořád se mi honí hlavou, co bych dělal, kdyby... S manželkou jsou to probrali a došli k závěru, že bych se nejspíš sebral, odjel ihned z Příbrami a zavřel se na chatě. Otázkou ale je, jestli by to už nebylo pozdě, a rodina v té době nebyla nakažená. Nejde o mne, pokud by měla nemoc slabý průběh, věřím, že bych ji zvládl. Ale je to hodně nepříjemné, nevíte, co bude příští den, na nic se nelze spolehnout, protože nakazit se můžete kdekoliv.

Devíti hráčům končí karanténa v sobotu, co ostatní, už trénujete?

Ve čtvrtek jsme se dozvěděli výsledky a hned se rozešli. V pondělí jsme měli testy, a od úterý znovu trénujeme, tedy to zbylé torzo mužstva, desetičlenné zdravé jádro (usmívá se).

Po pěti dnech asi tréninkové manko necítíte, nebo odešla fyzička?

Vůbec ne! Spíš to byl takový odpočinek. Na jaře, když jsme netrénovali spolu a jen běhali po lesích, to bylo mnohem hroší.

Kolik vás v neděli proti Spartě bude k dispozici?

To, kdyby někdo věděl... Jestli těch deset, co teď trénujeme, tak to bude zajímavé... V sobotu nás čekají další testy... Aby to nedopadlo jako v seriálu Okresní přebor, kde se jich sešlo na zápas sedm, ale podle pravidel už mohli hrát (směje se). Proti rozjeté Spartě si to dost dobře neumím, a ani nechci představit. Už jsem říkal Horvimu (trenér Pavel Horváth), aby si udělal registračku a jeho asistent Péťa Grajciar také, abychom dali dohromady těch jedenáct, pokud po sobotě už nikdo nebude pozitivní. Oba to mají pořád v noze (usmívá se).

Trenér Horváth může sáhnout do třetiligové rezervy, dorostu, třeba použít i někoho z těch, kterým v sobotu skončí karanténa...

To sice může, ale všichni by museli projít testy. Otázkou je, jak na tom kluci z karantény budou. Horvi rozhodně není v lehké situaci, něco takového nezažil nikdo z nás.

Jan Rezek z Příbrami během utkání 25. kola Fortuna ligy s Baníkem Ostrava.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak snáší kouč tuhle situaci?

Je pořád pozitivní. Nabádá nás, abychom brali situaci jako realitu, věří, že všichni dají do zápasu všechno.

V neděli přijede k Litavce rozjetá Sparta. Pro fotbalisty je zápas s ní vždycky svátek, ale můžete se na ni za těchto okolností vůbec těšit?

A proč bychom se netěšili? Nám to naopak může pomoct. Do zápasu půjdeme úplně uvolnění, nemáme co ztratit. To bych neměli ani v plné sestavě. A pokud nastoupíme v sedmi, už vůbec ne (směje se). Určitě budeme chtít Spartu potrápit. Co jsem ji viděl, hraje výborně, má obrovskou ofenzívní sílu.

Jak ji chcete potrápit?

Když podáme maximální výkon, vyvarujeme se chyb a laciných gólů, které nás už několikrát srazily, a Sparta třeba v naší situaci pojme zápas vlažně. Nemusí se jí dařit. Pak je možné ledacos.

Třeba remíza Pardubic se Slavií. Je i tohle určitá inspirace?

A nejen tohle. Také nároďák, slepený na poslední chvíli, který odehrál v Olomouci se Skoty výborný zápas a zle jim zatápěl. Jistěže měřítko je jinde, ale inspirace to je. Musí se nám všechno sejít a přiklonit se k nám i štěstí. Ten zápas nás může dokonce správně nakopnout po ne příliš vydařeném začátku ligy. Nesmíme ale v desáté minutě neprohrávat 0:8 (usmívá se). Hlavně, aby se nás sešlo těch jedenáct, nebo alespoň sedm, abychom mohli hrát...