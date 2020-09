Narození dcery, reprezentace, skvělý start do ligy. Stoper Sigmy prožívá radostné období a velebí Hubníka

Těžce nesl, když v červnu s mateřskou Sigmou neproklouzl v lize ani do skupiny o Evropu. Jenže letní události vykouzlily do tváře Václava Jemelky zase zářivé úsměvy. S Olomoucí výtečně rozjel novou sezonu, debutoval za národní tým, a hlavně se nedávno stal hrdým otcem.

„K porodu jsem mohl, byl to pro mě největší a nejemotivnější zážitek života, který se mi úplně změnil," pokyvuje ryšavý stoper, jemuž přítelkyně Andrea přivedla v červenci na svět dceru Miu. Rodičovství si plně vychutnává a drahé polovičce přikládá pomocnou ruku.

„Zvládáme to zatím dobře, nejsme nějak unavení," hlásí. „Přítelkyně kojí a v noci tedy vstává k Mie ona. Ale malá je spíš zlobivá přes den, v noci spí krásně, takže do jiné místnosti nechodím. Všichni jsme spolu v ložnici," vykládá odchovanec Sigmy, jenž prožívá radost i na trávníku. Už tradičně patří k základním stavebním kamenům Hanáků, kteří po slabších jarních výsledcích nabrali v novém ročníku formu. Ze čtyř ligových bitev tři vyhráli. Před dnešní partií ve Zlíně drží v tabule čtvrtou příčku.

„Musíme z momentální euforie vytřískat co nejvíc. Změnila se mentalita týmu. Herně to ještě není úplně ono, ale zápasy zvládáme vítězně, což se nám na jaře po koronavirové pauze vůbec nedařilo," hřeje pětadvacetiletého fotbalistu. Přitom kvituje zlepšenou defenzivní fázi. Lví podíl na ni má i jeho stoperský parťák Hubník, jenž do obrany vnesl klid. „Skvěle ji řídí. Řada lidí nečekala, že bude až takový lídr. Na hřišti působí, jako kdyby neměl tolik let, kolik má. Velká osobnost," chrlí komplimenty na adresu 36letého borce, od něhož čerpá cenné zkušenosti.

Stopeři Sigmy Olomouc Roman Hubník a Václav Jemelka během utkání na Spartě.

„Hodně mi radí, celkově si spoustu věcí vyříkáváme," líčí. Zároveň oceňuje také charakterové vlastnosti letní posily, která nemá v kabině hvězdné manýry. „Roman je kamarádský, nechová se povýšeně. Hlas umí zvýšit, ale že by nás v kabině extra cepoval, to ne. Hráčům se ale věnuje jednotlivě. Co řekne, má váhu a kluci si slova berou k srdci. S trenérem taky hodně probírají taktiku," tvrdí Jemelka. Právě po Hubníkově boku si v září proti Skotům odbyl i nečekanou premiéru v nejcennějším dresu. „Před utkáním jsem nervózní nebyl, spíš na předzápasovém tréninku, který měl obrovské tempo," vzpomíná.

Z nominace byl nadšený a současně překvapený. Prorokovala mu ji partnerka, oba přitom nejprve jen vtipkovali. „Když četla, že se rozpustila reprezentace, popíchla mě, že by mohli poskládat provizorní tým a zavolat mi. A za dvě hodiny jsem fakt zvedal telefon," smál se. Navzdory těsné prohře se mu ostře sledovaný debut vydařil a jeho mobil zahltily gratulace.

„Jsem rád, že jsme nepropadli. Ostudu jsme neudělali, naopak ukázali, že v naší lize jsou dobří hráči a můžou se o to poprat," těší Jemelku, jenž dál sní o angažmá v cizině. V zimě ho lanařil Kajrat Almaty, jenže kluby se na transferu nedohodly. „Z hlavy jsem to vymýtil, protože se řešily už zase jiné nabídky," říká. „Ve hře vždycky něco může být, ale jde o to, kolik jsou týmy ochotné za mě zaplatit a jestli na to Olomouc přistoupí. Přestupové období stále běží. Uvidíme. Za Sigmu hraju rád, zahraniční ligu bych si ale chtěl vyzkoušet," dodává.