Výhru Boleslavi měl na noze Douděra. Gólman tam byl rychle, překvapil mě, přiznal mladý bek

Největší možnost změnit tuhle počínající tradici měl po sklepnutí Václava Drchala střílející obránce David Douděra. Spolupráci střídajících mladoboleslavských mladíků v 76. minutě ale zastavil skvěle reagující domácí brankář Vladimír Neuman, jenž nahradil s břišním svalem laborujícího Petra Bolka.

„Tam se to asi lámalo, protože v závěru už to bylo o jediném gólu. Asi jsem tu střelu měl stlačit níž. Asi by na ni gólman nedosáhl," litoval zmařené příležitosti 22letý Douděra. „Šel tam z levé strany těžký balon na Drchyho, který mi to pohotově sklepl mezi dvěma obránci. Dal jsem to z první a myslel si, že jsem to trefil dobře. Ale gólman tam byl rychle, překvapil mě," popisoval Douděra.

Pálí Jakub Fulnek z Mladé Boleslavi, blokovat střelu se snaží Tomáš Ostrák z Karviné.

Jeho střela byla jediným přímým ohrožením domácí branky. „Soupeře jsme do zakončení nepouštěli, proto nebylo pro brankáře snadné být v té zimě nachystaný na ojedinělou střelu. O to více byla jeho reakce důležitá. Byl to vynikající zákrok," pochválil kapitán Martin Šindelář přínos 20letého Neumana, který si ve druhém ligovém utkání kariéry připsal druhé čisté konto.

S bodem za bezbrankovou remízu byli po utkání spokojenější hosté. „Domácí hráli dobře velmi v prvním poločase, my jsme se ve druhém zlepšili. Získali jsme důležitý bod ze hřiště soupeře, který v úvodu sezony ukazuje kvalitu jak výsledky, tak výkony," ocenil trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber, jehož tým po třech porážkách v úvodu sezony neprohrál podruhé v řadě.

Stejnou sérii zápasů bez porážky má po 5. kole i Karviná, které se ale zatím daří více na hřištích soupeřů. Doma získala ve třech zápasech jen dva body. „Je to třetí ztráta doma, ale hráli jsme proti silnému Baníku (0:0), Spartě (2:5) a teď s Boleslaví. Ty body mohou chybět, to je jasné, ale nesmíme být zklamaní, nebo po sobě řvát, protože jsme doma ještě nevyhráli. Jsme pokorní a víme, že jsme získali body proti nepříjemnému soupeři," hodnotil karvinský stoper Šindelář.

Hráči Karviné před zahájením zápasu.

