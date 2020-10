Svědíkovi vadí Kalabiškův faul a promrhaná úvodní půlhodina. To si doma nesmíme dovolit, má jasno naštvaný kouč Slovácka

„Trochu mnou cloumají emoce. Vadí mně, že jsme úvodní půlhodinu moc neběhali a nebyli jsme vůbec agresivní. Vyklidili jsme Pardubicím pole. Něco takového si nesmíme zvlášť doma dovolit. A když jsme se do zápasu dostali, oslabil nás Kalabiška nesmyslným faulem," nese těžce kouč Slovácka Martin Svědík vyloučení zkušeného borce.

Jeho tým měl i v deseti herně navrch. „Na konci si ale necháme dát hloupý gól. V důležitém momentě jsme propadli takticky. Pardubičtí nás vyškolili v efektivitě," štve trenéra, jehož mrzí, že příznivci Slovácka odcházeli domů zklamaní. „Trápí mě, že se nám na našem hřišti nevede. Kromě hluchých pasáží doplácíme také na nízkou produktivitu v zakončení. Finální i předfinální fázi musíme vylepšit," plánuje Svědík.

Střetnutí jeho mužstva s Pardubicemi se však mohlo vyvíjet jinak, kdyby střídající záložník Slovácka Patrik Hellebrand proměnil dvanáct minut před koncem za bezgólového stavu stoprocentní tutovku. „Milan Petržela mě krásně uvolnil. Snažil jsem se zakončit střelou mezi nohama pardubického brankáře Boháče, ale housle se mi nepovedly. Měl jsem tu situaci řešit jinak. Byla to velká šance a moje chyba. Beru to na sebe," kaje se mladý středopolař, který se vrátil do Uherského Hradiště na hostování ze Slavie.

Připouští, že ho nečekaná domácí ztráta hodně mrzí. „Taková porážka hrozně bolí. Vždyť aspoň od remízy nás dělilo několik vteřin. I v oslabení jsme se snažili být aktivní, ale šance jsme neproměnili. A pak jsme si nepohlídali úplně poslední akci hostů," lituje Hellebrand.