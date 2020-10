Ml. Boleslav - Budějovice 2:2 I bez čtveřice hráčů v karanténě vydřeli Jihočeši remízu

I bez čtyř hráčů uvržených do koronavirové karantény a tria dalších zraněných dokázali fotbalisté Českých Budějovic vydřít v zápase šestého ligového kola v Mladé Boleslavi remízu 2:2, za kterou berou cenný a zasloužený bod. Nevyvedlo je z míry ani to, že po půlhodině už prohrávali dvoubrankovým rozdílem. Zlepšeným výkonem v závěru první půle a v průběhu poločasu druhého nakonec v nastaveném čase zachránili alespoň nerozhodný výsledek.

Deset minut zmaru Jihočechy poznamenalo. Aby ne, když už ve druhé minutě sice dostal Javorek míč za záda domácího brankáře Mikulce, jenže sudí Julínek gól neuznal. Údajně pro ofsajd a nedovolené bránění, k němuž mělo před domácím gólmanem dojít. Však se na něho českobudějovický kouč David Horejš po tomto verdiktu moc a moc zlobil.

A za pár minut se stejně rozčiloval na své svěřence. Nejdříve za to, že nechali Maška vypálit a trefit břevno, vzápětí za to, že nechali Budínskému čas a prostor, aby střílet zase. A to pro Jihočechy dopadla zapeklitá situace ještě dobře, protože Budínského pokus bránu minul.

Hosté vyvedení z míry neuznaným gólem a pocitem křivdy však chybovali dál. Když totiž jejich gólman Drobný ránu výborně hrajícího Túlia jen vyrazil, zase dopřáli Zahustelovi dostatek k prostoru, aby poslal míč za záda veterána mezi jejich tyčemi.

A druhá branka v jejich síti, o kterou se postaral premiérovým gólem v novém angažmá Michal Škoda? Obdobná situace. Po centru Fulneka totiž Havel nabíhajícího mladoboleslavského útočníka jen stínoval, takže trest nemohl hosty minout.

Čolič dal hostům naději

Ještě že před přestávkou bosenský legionář Čolič povedenou střelou vedení Mladé Boleslavi snížil, protože jinak by bylo v jihočeské šatně ještě větší dusno, než tak bylo.

I tak se Horejš rozpálil, protože bylo přímo trestuhodné, jak těsně před pauzou odmítl Brandner tváří v tvář Mikulcovi obrovskou šanci na vyrovnání.

Gólová radost Michala Škody z Mladé Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

Odmítl ji i třináct minut po přestávce, protože i tuto šanci mladý gólman Středočechů zmařil a jen potvrdil, proč ho trenér reprezentační jednadvacítky Karel Krejčí povolal do svého kádru pro nastávající kvalifikační zápasy o malé EURO.

Na druhé straně se sice neujal ani pokus často pálícího Túlia, ani střela Fulneka, přesto Mladá Boleslav, v jejímž dresu si v poslední půlhodině odbyla premiéru posila hostující z italské Fiorentiny Martin Graiciar, držela výhru v ruce. Na samém začátku nastavení ji však o ni připravil střídající Jánošík premiérovým ligovým gólem. Hlavou vyrovnal a po strastiplném úvodu zápasu tak zajistil svému týmu zaslouženou remízu.