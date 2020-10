S přípravou pomohl Opavě skaut Zavadil

Opavský kouč mohl slavit druhé vítězství v pozici hlavního trenéra SFC. „Už jsme to hodně potřebovali. Na klukách byla hodně vidět tíha zodpovědnosti," konstatoval kouč poté, co jeho tým vybojoval tři ligové body.

V přípravě na Teplice využil poznatky Pavla Zavadila, který o minulém víkendu dostal volno a místo na utkání Opavy v Jablonci se soustředil na sledování souboje Teplic s Baníkem.

„Chtěl jsem ho v Jablonci pošetřit, z toho důvodu jsem ho poslal do Teplic. Utkání vyhodnotil, podal mi report a ten zápas jsme zvládli," nechtěl zabíhat do detailů nové role opavského veterána Kováč. „Když to pomůže k tomu, že budeme vyhrávat, tak ať je Zavoš klidně skautem," přidal se Karol Mondek, autor jedné z branek opavského celku.