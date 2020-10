Nezkušenost, v tom to bylo, glosoval kolaps Mladé Boleslavi trenér Weber

Rozčarovaní byli, aby ne. Vždyť ještě v devadesáté minutě vedli a výhra nad Jihočechy se jim vnucovala. Jenže uběhly tři vteřiny nastavení a mladoboleslavští fotbalisté doslova zkolabovali. „Vyrovnávací gól v samém závěru se těžko skousává. Zkušenější mužstvo by zůstalo vzadu v dobrém postavení a vyrovnání by nepřipustilo,“ ulevil si kouč Středočechů Jozef Weber. Byl zklamaný z toho, že jeho tým přišel o vítězství.

Mladíkům, kteří přišli o balon a byli tak vlastně na počátku akce Jihočechů znamenající vyrovnání, však nijak nespílal.

„Kombinovali, chtěli soupeře dorazit, což by měl člověk ocenit. Jenže o míč přišli a místo presinku akci nedohráli. Právě v tom se projevila jejich nezkušenost. Bylo to nešťastné, ale nemyslím, že by se na nich měl tento moment podepsat," nezbylo Weberovi než brát konečný nerozhodný výsledek s nadhledem.

Brankář fotbalové Mladé Boleslavi Petr Mikulec.

Radek Petrášek, ČTK

„Zvlášť když remíza byla spravedlivá. Neprokázali jsme takovou kvalitu, jako v předchozím domácím střetnutí s Jabloncem. A to jsme šli skoro zadarmo do vedení, což nám pomohlo ke zlepšenému výkonu a druhé brance. Rozhodující pro vývoj a osud zápasu však byl gól hostů těsně před přestávkou. Druhý poločas už byl bojovný a neurovnaný, takže výsledek se mohl překlopit na obě strany," dodal.

Gólová radost Michala Škody z Mladé Boleslavi.

Rozčarovaný byl samozřejmě nejen mladoboleslavský trenér, ale i střelec druhého gólu Středočechů Michal Škoda. A nic na tom neměnilo, že šlo o jeho první trefu v novém angažmá. „Jsem za ni rád, ale kdyby nám přinesla tři body, měla by větší váhu," povzdechl si po remíze, kterou České Budějovice vydřely v poslední minutě.

„Byl to sice vyrovnaný zápas, v němž jsme měli šance my i soupeř, takže remíza je zasloužená, ale i tak jsme zklamaní. Zvlášť, když jsme k vítězství měli tak blízko," svěřoval se Škoda, který se po transferu z Příbrami objevil podruhé po sobě v základní sestavě Weberova týmu.

„I za to jsem rád, protože každý chce hrát samozřejmě v základu. Myslím, že po fyzické stránce jsem přišel celkem dobře připravený, proto i adaptace byla rychlejší, a i spolupráce s novými spoluhráči se zlepšuje," pochvaloval si Škoda nové působiště, v němž se v minulém kole v Karviné blýskl asistencí na gól a nyní proti Českým Budějovicím i gólem, kvůli nimž do Mladé Boleslavi přicházel.

„Fulnek mě krásně našel a já jeho přihrávku naštěstí měl, protože jsem šel za míčem naplno," popisoval branku. Radost z ní mu kalilo jen to, že na vítězství nad Jihočechy nakonec nestačila.