Csaplárova past málem sklapla. S těžšími soupeři bychom měli problémy, burcuje Kotal

Šest kol, šest výher a plný zisk. Zkušený letenský stratég se ovšem bodovou sklizní nenechá ukolébat. Fotbalisté pražské Sparty porazili Jablonec 2:1 jen s vypětím všech sil. Nejnáročnější dosavadní zkouška v sezoně jim ukázala, že zdaleka ne všechno optimálně funguje. „Po reprezentační přestávce jedeme do Plzně a hned poté otevřeme Evropskou ligu proti Lille. Pokud nezlepšíme organizaci hry, s kvalitními soupeři bychom měli problémy,“ varuje trenér Václav Kotal.

Fotbalisté Sparty slaví gól vstřelený do sítě Jablonce v utkání nejvyšší soutěže.

Vedli o dva góly, jenže pak se málem chytili do Csaplárovy pasti. Jak známý trenér říká, stav 2:0 je nejhorší vedení ve fotbale. A Sparta mu v duelu s Jabloncem dala za pravdu. Chybělo málo, aby přišla o první ligové body v sezoně.

„První dílčí úkol jsme splnili, šest výher na úvod ligy byl náš cíl. Ale musíme si přiznat, že dnešní byla nejtěžší, přestože tomu dlouho nic nenasvědčovalo," říká na rovinu Václav Kotal, který dostal tři body jako další dárek k pátečním 68. narozeninám.

💙💛❤️ Po skvělém prvním poločase a hodně nervózní druhé půli porážíme Jablonec 2:1! #acsparta pic.twitter.com/8EVsvVEauo — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 3, 2020

Oddechli si, jasná věc. Jablonec snížil, v závěru měl několik šancí a plný bodový zisk lídra tabulky byl ve velkém ohrožení. Gólman Heča ho i s kusem štěstí uhájil.

Po přestávce bylo všechno jinak

„Vstoupili jsme do utkání velmi dobře, plnili úkoly včetně výstavby hry. Jenže po přestávce bylo všechno jinak, protože soupeř šel do většího rizika. Přidával ofenzivní hráče a my nedokázali zareagovat, přestože jsme přešli na jistější čtyřčlennou obranu," líčí kouč, jak vznikly velké patálie.

Bez ohledu na vedení v tabulce, sparťané během reprezentační přestávky obléknou montérky a budou makat.

Bořek Dočkal ze Sparty Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

„Problémy ve druhém poločase jsou pro nás potvrzením, že musíme v pauze výrazně zapracovat na organizaci hry. Jsem rád, že v prvním poločase alespoň znovu zafungovala efektivita v ofenzivě," poukazuje Kotal na výrazný podíl obou útočníků, kteří se rovným dílem podělili o obě branky.

Lukáš Juliš tak s šesti trefami vede tabulku střelců a Adam Hložek je s bilancí čtyř gólů a čtyř asistencí nejproduktivnějším hráčem ligy.