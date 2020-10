Penalta asi byla a druhý gól jde také za mnou, kál se kapitán Sigmy Hubník

Martin Hála z Olomouce se trefil do sítě Viktorie.

Hodně vzruchu vyvolala penalta, kterou rozhodčí pískl po vašem kontaktu s Ondráškem. Jak jste situaci vnímal?

Dostal hezkou přihrávku mezi mnou a Jemelkou. Dobře si to přebral a já už tam jen nastavil nohu a on přes ní přepadl. Udělal to šikovně.

Byl to faul či nikoliv?

S odstupem času si myslím, že ano.

Na druhé straně tři sporné situace zavánějící pokutovým kopem sudí konzultoval s videorozhodčím, a všechny vyhodnotil ve prospěch Plzně...

Těžko k tomu mohu něco říct. Měl jsem to přes celé hřiště. Neviděl jsem to, takže to ani nemohu posoudit.

Při prvním gólu Ondrášek nabíhal za vás. Věděl jste o něm?

V prvním momentě jsem registroval, že tam nabíhá. Pak už to bylo o tom, že si odskočil na zadní tyč a já si hlídal spíše přední. Dostal krásný balon. Bylo to velice rychlé. Byl to však můj hráč, a tak ten gól jde určitě za mnou.

Před utkáním jste kvůli nakaženým spoluhráčům stoprocentně nevěděli, zda vůbec budete hrát. Bylo to hodně dramatické?

Bylo. Člověk to ale neovlivní. V týdnu něco nacvičujeme, pak většinou čekáme na testy. Tentokrát tam bylo pár kluků pozitivních, takže jsme se s tím museli nějak vypořádat a myslím, že se nám to povedlo velice dobře. Kluky musím pochválit, odmakali to skvěle, klobouk dolů.

Remízu berete, nebo je to pro vás ztráta dvou bodů?

Hráli jsme proti Plzni, takže bod je dobrý, i když na naší straně bylo více šancí. Musíme být však při zemi, soupeř vedl a my jsme srovnali. Pak už to bylo jen o štěstí. Jsme spokojeni.

Zdálo se, že na konci Plzeň šlapala vodu. Vnímal jste to také tak?

Samozřejmě. Hráli velice těžký zápas v Izraeli, pak dlouhá cesta, byli pět, šest dní na hotelu. Takových zápasů jsem v Plzni také odehrál několik. Dnes jsme dostali Plzeň, která byla slabší, jsme rádi, že jsme toho využili a urvali bod.

Jak vám chutnaly souboje s Ondráškem? Byl to rozdílový hráč?

Bylo to s ním těžké. Byl ve správný čas na správném místě, dal gól, udělal penaltu, určitě pro Plzeň klíčový hráč. Měl pak ještě jednu tutovku. Kdyby dal na 1:3, bylo by asi po zápase. Naštěstí jsme srovnali a při troše štěstí jsme mohli i vyhrát.

Radost Plzně z první branky.

Luděk Peřina, ČTK

Na postu defenzivního záložníka místo nemocného Lukáše Greššáka nastoupil Francouz Florent Poulolo. V základní sestavě hrál poprvé. Jaká s ním byla komunikace. Umí prý jen francouzsky a španělsky?

To hlavní, kdy jsme si museli spoustu věcí vyjasnit, bylo před zápasem. Na hřišti to zvládl výborně, velice dobře to tam čistil. Bude ale třeba, aby se naučil alespoň pár českých slovíček.