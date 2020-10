Teplice a Hradec Králové si před uzávěrkou přestupů mění hráče

Čtyřiadvacetiletý Kodeš nastoupil v sezoně do dvou zápasů jako střídající hráč, s Pardubicemi odehrál 15 a se Slavií 78 minut. Celkem za pět soutěžních ročníků v lize nastoupil k 55 zápasům. Ode dneška se již zapojil do přípravy vedoucího týmu druhé ligy.

„O Petra jsme měli zájem už před rokem. Má zkušenosti z nejvyšší soutěže, věřím, že nám může pomoci. Je to typologicky podobný hráč jako Rob," říká na klubovém webu Jiří Sabou, sportovní manažer Votroků.

Robert Jukl přichází na hostování s opcí z Hradce Králové, opačným směrem míří Petr Kodeš. Informace zde -> https://t.co/EEb5tgTd5Z#přestupy pic.twitter.com/gaBp5Xc3B9 — FK Teplice (@FK_Teplice) October 5, 2020

Robert Jukl nastupuje nejčastěji na pozici středního záložníka, je odchovancem hradeckého fotbalu a v posledních dvou sezonách patřil pravidelně do základní sestavy Votroků. Objevil se také v národním týmu do dvaceti let, kde nastoupil ke dvěma zápasům v roce 2019. V sezoně nastoupil zatím do pěti utkání a inkasoval jednu žlutou kartu.

„Zájem ze strany Teplic jsme registrovali už v létě. Rob udělal velký progres, má charakter, a byť byl pro tým důležitým článkem, hostování jsme mu umožnili. Opět skvělá vizitka našeho klubu, že klub z první ligy má zájem o našeho hráče, a pro Roberta samozřejmě další posun v kariéře. Zvlášť on si to určitě zaslouží," komentuje záložníkův odchod Sabou.