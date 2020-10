Noční akce last minute! Sparta těsně před půlnocí přivedla vytouženou posilu

Dvě minuty před půlnoční uzávěrkou, dramatičtější už jeho příchod ani být nemohl!

Spartě se podařilo všechny náležitosti příchodu dotáhnout do pondělní půlnoci, kdy končilo přestupové okno. V průběhu úterka pak klub čekal na příchod transfer karty z Turecka. "Nyní je příchod devětadvacetiletého záložníka dotažený. Do Česka dorazí v závěru týdne a od příštího týdne se pak připojí ke svým novým spoluhráčům," avizuje Sparta na svém webu.

✍️ POSILA | David Pavelka se po osmi letech vrací do Sparty! Český reprezentant a odchovanec našeho klubu přichází z turecké Kasımpaşy! 💙💛❤️ #acsparta #MyJsmeSparta



➡️ https://t.co/fUp8yMvUhf pic.twitter.com/lODsw846WX — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 6, 2020

„Ve Spartě jsem vyrostl, dostal se až do áčka, tam jsem se ale výrazněji neprosadil. Teď chci i sobě dokázat, že na to mám. Tak to mám nastavené, mám obrovskou osobní ambici. Celou kariéru jsem doufal, že by se mi mohlo ještě povést do Sparty vrátit," říká spokojený David Pavelka.

„Transfer se nerodil lehce, což jen dokazuje pozici, kterou si David ve fotbalovém světě dokázal vybudovat. Sparta o něj velmi stála, Kasimpasa o svého klíčového hráče nechtěla přijít. Jsem moc rád, že jsme ve složitém jednání dokázali naplnit hráčovo přání a David se již během reprezentační přestávky připojí k letenskému týmu," líčí agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest, která hráče zastupuje.

„Vrací se jako prověřeny lídr a jeden z dlouhodobě nejlépe hodnocených hráčů turecké ligy. Ve Spartě se zařadí po bok Bořka Dočkala a Ládi Krejčího do zkušené osy týmu, která má ambici vrátit Spartu na přední místa v rámci české i evropské fotbalové mapy," poukazuje Kolář.

Svými zkušenostmi bude pomáhat mladým

Pavelka fotbalově vyrostl ve Spartě, za kterou stihl odehrát deset ligových zápasů. Mnohem větší porci startů dostal na hostování ve Slovácku a později již jako kmenový hráč ve Slovanu Liberec. Tam se stal kapitánem a ze severu Čech se také probojoval do národního týmu.

Deset ligových zápasů za Spartu a jedna vstřelená branka! ⚽ Davidova bilance se brzy začne rozrůstat! 💪 #acsparta pic.twitter.com/zznQLsLyNB — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 6, 2020

„Chtěli jsme tým doplnit o jednoho zkušenějšího hráče do defenzivnějších pozic v záloze, kde jsme doteď pracovali s mladými hráči a zástupci střední generace. David má zkušenosti ze zahraničí a z reprezentace, kterými našim mladým hráčům pomůže. Je to vítězný typ a profesionál, takové hráče ve Spartě chceme mít," uvádí posilu sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Na začátku roku 2016 přestoupil Pavelka do turecké Kasimpasy, kde působil až doposud. V Turecku odehrál přes sto ligových zápasů a stal se oporou svého týmu. Udržel se také v národním týmu, s nímž v roce 2016 bojoval na mistrovství Evropy ve Francii.

V devětadvaceti letech se nyní vrací na Letnou do klubu svého srdce.

V poslední minuty pondělního večera se podařilo dotáhnout příchod Jana Fortelného z pražské Sparty na roční hostování. Více informací na webu -> https://t.co/qme1FcCp66 #skláři pic.twitter.com/Ey9Yyc35wj — FK Teplice (@FK_Teplice) October 6, 2020

Naopak mladý záložník Jan Fortelný stráví i aktuální sezonu na hostování. Sparta se během posledního dne přestupového období dohodla na jeho ročním hostování s Teplicemi. "Fortelného jsme delší dobu sledovali a stáli o něj. Věřím, že se v našem týmu prosadí a bude posilou," přeje si sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Severočeši registrují také jeden odchod. Igor Paradin, jehož čeká operace menisku, předčasně ukončil hostování a vrací se do ruského Krasnodaru.

Bitka se Slavií skončila patem

Letenští měli rozehránu ještě další zajímavou partii. Usilovali také o zlínského záložníka Cheicka Condého, o něhož se na fotbalové burze střetli s konkurenční Slavií. Ševci si svého obletovaného hráče cení na 30 milionů korun, což bylo pro obě pražská S příliš. Pikantní souboj tak skončil patem, Condé zůstává ve Zlíně.

Sešívaní v poslední den přestupů zůstali bez posil. Nepodařilo se jim dotáhnout ani příchod pravého obránce Alexandera Baha z dánského Sönderjyske, za něhož jeho klub požadoval přibližně 40 milionů korun.