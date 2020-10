Dočkal se stal stínovým agentem, aby se Pavelka mohl vrátit. Pro titul!

Účast v Evropské lize proti AC Milán a spol. bere jako příjemný bonus. K návratu na Letnou téměř po osmi letech ho ovšem více motivuje jiný cíl. „Všichni cítí, že první a hlavní cíl je titul. Před sezonou se o něm mluvilo opatrně, ale není důvod, tým na to má. Chceme navázat na historii klubu, hrát každý rok poháry, snem každého je Liga mistrů. Takže cíle jsou jednoduché!“ ujišťuje reprezentační záložník David Pavelka, posila fotbalové Sparty.

Transfer se táhl. Kasimpasa nebyla odchodu svého klíčového hráče nakloněna. Už se zdálo, že Sparta svého devětadvacetiletého odchovance podepíše až v zimě, půl roku před vypršením jeho smlouvy v Turecku.

Noční akce těsně před uzávěrkou přestupů nakonec vše vyřešila.

„Vracím se jenom s nejlepšími pocity! Očekávání jsou velká, sezona je dobře rozjetá, hrozně se těším. Přestup se řešil dlouho, už jsem ani moc nevěřil, že klapne. Ještě před víkendem jsme to zkoušeli nastartovat a situace se zdála jako absolutně neřešitelná. Nakonec je návrat pro mě příjemné překvapení, celé přestupové okno jsem doufal, že klapne," líčí David Pavelka v prvním rozhovoru pro klubový web.

David vám posílá vzkaz z Turecka!

O příchod vytoužené posily se přičinil také kapitán týmu Dočkal, s nímž se dobře znají.

„Byli jsme v kontaktu. Bořek byl takový stínový agent přestupu. Volal mi, informoval mě. Ale nejen on, byl jsem v kontaktu i s Láďou Krejčím. Samozřejmě pomohlo, když vidíte, že vás kluci v kabině chtějí mezi sebe, jste si přestupem ještě jistější," pochvaluje si Pavelka.

Ze současného kádru zná také Trávníka a Heču z hostování ve Slovácku, hodně blízký mu je reprezentant Čelůstka. „Čeldu znám z Turecka, kde jsme oba působili a hodně nás sblížilo."

Chce dokázat, že na Spartu má

Vrací se téměř po osmi letech, jako odchovanec klubu ale v lize nastoupil za Pražany jen k 10 zápasům.

„Vyrostl jsem ve Spartě, dostal se až do áčka a pak jsem se příliš neprosadil. Určitě bych tedy chtěl i sobě dokázat, že na Spartu mám. Tak to mám nastavené, mám velkou osobní ambici, aby se vše povedlo. Celou kariéru jsem doufal, že počet startů za Spartu ještě navýším," popisuje Pavelka.

🗣️ ROZHOVOR | „První a hlavní cíl je titul, to všichni cítí. Před sezonou se o tom mluvilo opatrně, ale není k tomu důvod, tým na to má. Chceme navázat na historii klubu, takže cíle jsou jednoduché!“ #acsparta



Zůstává nicméně ostražitý. „Čeká mě určitě něco jiného než Turecko. Už několikrát se potvrdilo, že návraty do Česka nejsou jednoduché a asi to nějakou chvíli bude trvat. Všichni říkají, že česká liga je specifická, což pro mě ale nebude žádná výmluva. Těším se na zápasy, na nové spoluhráče, těším se do kabiny, kde mám hodně kamarádů. Určitě mi v začátcích pomůžou," očekává.

V Turecku ještě víc dospěl

Angažmá v Turecku ho určitě změnilo. „Těžká otázka... Čtyři roky, narodilo se nám druhé dítě. Po osobní stránce jsem tedy ještě víc dospěl, cizina vás naučí hodně. Po fotbalové stránce jsem asi odboural některé věci, které mě tenkrát limitovaly, taky jsem vyspěl, nabral zkušenosti. I turecká liga má svá specifika a něco nového mě naučila. Doufám, že jsem komplexnější hráč, než jaký jsem byl. A doufám, že to ještě ukážu na hřišti," přeje si.

Zleva Pavel Kadeřábek, David Pavelka a Ladislav Krejčí na tréninku před utkáním s Feyenoordem.

Milan Malíček, Právo

Do tréninků se po návratu z Turecka zapojí v příštím týdnu. Otázkou je, jak rychle bude připravený k zápasům.

„Doufám, že připravený jsem! Sice jsme v Turecku měli kvůli covidu specifickou přípravu, tolik se netrénovalo. Ale máme za sebou několik kol turecké ligy, cítím se výborně. Bude ale záležet, jako to vyhodnotí trenéři, jestli už budou cítit, že jsem ready do zápasu," těší se Pavelka.