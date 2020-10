Strach o legendu! Antonín Panenka leží s koronavirem ve vážném stavu v nemocnici

Klokani jsou zaskočeni zlou zprávou. Čestný prezident Bohemians leží ve vážném stavu v nemocnici.

"Legenda Klokanů a celého československého a českého fotbalu Antonín Panenka byl dnes převezen do nemocnice na jednotku intenzivní péče. Autor legendárního dloubáku je připojen k přístrojům, které podporují jeho životní funkce," uvedl vršovický klub na svém webu. Exekutor legendární penalty ve finále ME 1976 má v prosinci oslavit 72. narozeniny.

UPDATE: U Antonína Panenky byla před malou chvílí potvrzena nákaza koronavirem. Jedná se o aktuální test. https://t.co/F9JUKsK5sD — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) October 7, 2020

"Informaci jsme přijali před několika okamžiky a v tuto chvíli se ke stavu Antonína Panenky nemůžeme více vyjadřovat. Zároveň žádáme média i veřejnost o respektování soukromí pana Panenky a jeho rodiny," dodává klub.

Bezprostředně poté se u vršovické legendy potvrdilo podezření na souvislost s nemocí covid-19. "U Antonína Panenky byla před malou chvílí potvrzena nákaza koronavirem. Jedná se o aktuální test," doplnili Bohemians.

Ze slavné fotbalové generace přelomu 70. a 80. let svedl boj s koronavirem už letos v březnu Ladislav Vízek, jenž se však obešel bez hospitalizace. Ani 65letému olympijskému vítězi z Moskvy 1980 ale nebylo příliš do zpěvu. „Zhubl jsem snad deset kilo, což je na tom jediná pozitivní věc. Není to nic příjemného. Je to jako houpačka, neskutečně protivný bacil. Chvíli je vám dobře, pak zase zle," hlásil poté, co strávil bezmála dva týdny v horečkách doma.

Rytířský a přátelský hráč

Panenka před dvěma lety oslavil kulaté 70. narozeniny stylově v Ďolíčku v rámci zápasu mezi Bohemians a Duklou.

„Přeji mu hodně zdraví a spokojený život. V našem věku si už ani nic jiného nepřejeme," usmíval se Panenkův bývalý spoluhráč a dodnes blízký přítel Karol Dobiaš.

„Rytířský a přátelský hráč," vzpomínal Vízek. „Často jsme spolu hráli karty, ping pong, kulečník. Já tedy o stupínek lépe," smál se bývalý Panenkův parťák.

Panenka proslul také jako fotbalový gentleman. Loni se stal držitelem hlavní ceny Českého klubu fair play za rok 2018. Předsednictvo klubu ho ocenilo za jeho celoživotní postoj.

„Snažil jsem se vždycky hrát fér. Snažil jsem se být solidní. Bez excesů, bez průšvihů. Měl jsem fotbalový míč k tomu, abych pobavil lidi. Aby si měli o čem povídat," zdůraznil Panenka.

Penaltou se zapsal do dějin

Bývalého kreativního záložníka nejvíce proslavila vítězná penalta ve finále ME v Bělehradu proti Německu, kterou tehdy netradičně kopl dloubákem doprostřed branky. Jeho "panenka" se stala oficiálním fotbalovým termínem používaným po celém světě.

Panenka téměř celý fotbalový život strávil v Bohemians, čtyři roky působil v Rapidu Vídeň a v Rakousku ještě na závěr kariéry dohrával v nižších soutěžích. Za národní tým odehrál 59 zápasů a vstřelil 17 gólů. Vedle zlata z Bělehradu má Panenka i bronz z italského ME z roku 1980, kdy byl také vyhlášen nejlepším fotbalistou Československa.

V roce 2008 dostal státní vyznamenání od tehdejšího prezidenta Václava Klause.