Proč se pořád testujeme, když stejně nemůžeme hrát? ptá se nakvašeně liberecký kouč Hoftych

Nově můžete trénovat maximálně ve dvaceti lidech. Jak vám omezení komplikuje přípravu?

Máme teď hodně kluků v nároďáku a kádr nemáme zase tak široký, dnes nás je tuším dvanáct, takže se do počtu pana Prymuly dvacet lidí bez brankářů v pohodě vejdeme.

Jak těžké je teď chystat tréninkový plán, když se opatření mění ze dne na den?

Těžké, ale už jsme si zvykli, že je v tom chaos a že se nikdy dopředu neví, co bude. Po jarním průběhu jsme na to připravení. Prožívala to teď třeba i reprezentace. Oproti ostatním týmům z ligy máme se Spartou a Slavií jednu velkou výhodu, že hrajeme evropský pohár. Teď jsme o to víc šťastnější, že jsme se do něj dostali a že nás čekají zápasy a máme před sebou nějaký vrchol. Pro ostatní kluby to bude určitě těžší. Ale samozřejmě situaci nechápu, protože jsme na čerstvém vzduchu, dodržujeme všechna bezpečnostní nařízení, zároveň jsme pořád testovaní, takže vůbec nerozumím, proč fotbal nepokračuje.

Sestřih zápasu Liberec - APOEL

O2 TV Sport

Jak bude vypadat příprava na zápas s Gentem v příštím týdnu?

Jedeme do soboty ve stejném režimu, jako bychom hráli ligový zápas v Teplicích. V neděli máme volno a od pondělí se budeme chystat na Gent. Zároveň ve středu na náklady klubu dojde k pravidelnému otestování na covid-19, tak jako jsme již zvyklí. Vedení tak rozhodlo a my jsme souhlasili, abychom předešli případným komplikacím směrem k Evropské lize. I vzhledem k tomu, že hodně kluků bylo s nároďákem v různých zemích. Jde o dalších 70 tisíc na náklady klubu a z tohoto pohledu opět vůbec nechápu rozhodnutí o zastavení ligy, když to samé dělá neustále každý klub.

Zatrnulo vám, když se na chvíli spekulovalo, zda se mezi pozitivně testovanými hráči na reprezentaci neocitl i gólman Filip Nguyen, když neodletěl do Izraele?

Nezatrnulo. Testovaní jsme pořád. A i kdyby eventuelně byl pozitivní, prošel by režimem karantény a chytal by Milan Knobloch, který teď v pátek chytal výborně proti Dukle Praha. Taková je doba a je potřeba na to umět reagovat. Dokud budeme mít hráče, budeme hrát.

Pozitivní nález byl i u guinejské reprezentace, s níž byl Kamso Mara. Řešili jste to?

Kamso se vrací, bude mimo tým a ve středu bude s námi přetestován a uvidíme. Na podzim budou lítat různý viry. Něco vám prolítne kolem nosu a může to postihnout každýho z nás, každý podzim jsou různý virózy. Průběh covidu-19 je u některých lidí s vážným onemocněním těžší, ale lidi by to nemělo paralyzovat.

Trenér Slovanu Liberec Pavel Hoftych přišel v Liberci speciální zónou kvůli koronaviru na tiskovou konferenci před utkáním 4. předkola fotbalové Evropské ligy s APOEL Nikósie.

Radek Petrášek, ČTK

Budete tým izolovat?

Od začátku dodržujeme opatření, která můžeme. Snažíme se, aby se hráči tolik neprolínali, nebudeme využívat kabiny a budeme dodržovat další potřebné věci. Ale říkám, že kluci jsou většinou mladí zdraví, pohybují se na vzduchu, určitě je nebudeme separovat a zavírat doma.

Může znamenat delší čas bez utkání před startem základních skupin Evropské ligy nějaký problém?

Možná trochu ve vyhranosti, ale v pátek jsme sehráli velmi kvalitní přípravný zápas s Duklou. V sobotu budeme mít trénink na úrovni čísel z ligy. Věřím, že jsme i proti favoritovi jako je Gent schopní odehrát slušné utkání právě proto, že budeme hrát doma. Proto pevně věřím, že budeme hrát na domácím stadionu, byť před prázdným stadionem. Třetina kapacity stadionu, kterou UEFA povolila, není v Česku možná. Se Spartou a Slavií jsme podali žádost, abychom mohli zápas sehrát v domácích podmínkách, tam jde o určité navýšení pořadatelů v rámci UEFA a zabezpečení. V téhle době se lidem bere strašně moc iluzí, zavírají se sporty, kina, divadla, takže pevně věřím, že utkání Sparty a Liberce v příštím týdnu budou prezentovat Českou republiku jako bezpečnou zemi.

Gent bude o víkendu ligu hrát, může to být jeho výhoda, nebo nevýhoda?

V lize se mu až tolik nedaří, ale to se nedá přečíst. Může to být výhoda i nevýhoda. Pro nás je prioritou, abychom mohli hrát na našem stadionu.

Na závěr, věříte, že se za čtrnáct dnů liga zase rozběhne?

Myslím, že je tady dost kompetentních lidí, kteří by měli rozlišit, co je nebezpečný. Před dvěma dny jsem byl v jednom obchodním domě, kde byla hlava na hlavě. Při fotbale jste venku, bez diváků, je vás dvacet dva, a přesto nesmíte hrát, i když jste testovaní. Věřím, že ve fotbale je dost kompetentních lidí, aby byli schopni panu Prymulovi a zbytku vysvětlit, že fotbal je bezpečná zóna. Nechápu ani zdůvodnění, že by výjimku chtěli ostatní a proč bychom měli být slučovaní s někým, kdo nemá třeba takové možnosti jako my, kdo je pravidelně testovaný. Nechápu pak, proč se testujeme a podstoupili jsme už snad dvacet testů.