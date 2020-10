Zavadila k rekordu dovedla dřina a vůle. Mladším stačím, v tom nemusím být skromný, říká

Loni v srpnu se gólem do sítě Jablonce, opavský špílmachr Pavel Zavadil stal v jednačtyřiceti letech nejstarším ligovým střelcem. O čtrnáct měsíců později ve vítězném utkání proti Teplicím (2:1) pokořil další metu. Ve věku 42 let, pět měsíců a tří dnů sesadil z pozice nejstaršího hráče Fortuna ligy brankáře Jaroslava Blažka. Tomu bylo v jeho posledním utkání v nejvyšší soutěži 42 let, 4 měsíce a 24 dní.

„Popravdě jsem tušil, že se to blíží, ale že to bude zrovna proti Teplicím, to jsem úplně přesně nevěděl. Tyhle věci moc nesleduji, ale po první ligové výhře v sezoně to byla další velmi příjemná zpráva," raduje se Zavadil.

„Dostal jsem se na vrchol té společnosti fotbalistů, kteří dokázali hrát takhle dlouho. A těší mě, že ve svém věku nejsem jen do počtu, ale stále mám na hřišti důležitou roli," uvedl Zavadil, který hraje fotbal na vrcholové úrovni dvaadvacet let. První utkání v nejvyšší soutěži odehrál 17. května 1999, kdy na poslední minutu utkání Olomouc - Slavia Praha střídal nedávného trenéra Opavy Jiřího Balcárka.

Rekord Pavla Zavadila je o to cennější, že na druhém až sedmém místě v pořadí nejstarších hráčů české ligy jsou gólmani. Druhým nejstarším hráčem v poli je Dalibor Slezák, který skončil ve 40 letech a třech měsících. „Furt mám obrovskou vůli hrát. A i když někdy přijde kopanec, dokážu se zvednout. Odmala jsem velký bojovník a strašně nerad prohrávám. To mám v sobě pořád," poukazuje Zavadil.

Nová smlouva v Opavě

V Opavě po minulé sezoně podepsal novou roční smlouvu. Možná ne poslední. „Mám pořád obrovskou chuť hrát. Mladším stačím, v tom nemusím být skromný. Vidím to každý den na tréninku i poté v zápase. Ani proti kvalitním soupeřům se neztratím, mohu si to s nimi rozdat naplno jako dříve. To je pro mě nejdůležitější. Fotbal se samozřejmě za tu dobu, co jsem v lize začínal, hodně změnil. I pro to mě těší, že ve skoro třiačtyřiceti letech mohu pravidelně kopat ligu," říká rodák z Olomouce.

V něčem se ale přesto změnil. „S fyzičkou, běháním jsme nikdy neměl problém. Ale teď už neběhám zbytečně. Dokážu situace vyhodnotit, předpovídat, co může nastat, kam se balon odrazí, abych u něj byl včas. Ta předvídavost je také moje silná stránka, ale nejdůležitější je, že fotbal odmala miluji," připomíná Zavadil.

Štěstí má i na zranění. Velká se mu vyhýbají, péči lékařů proto nemusí vyhledávat příliš často. „Často k doktorovi nechodím. Ale dvě těžká zranění za sebou mám. Moc mi pomohl doktor Petar Novák. Dal mě v obou případech dohromady. Ve třiceti sedmi letech jsem šel na operaci v koleni s utrženým křížovým svalem a mnoho lidí už nevěřilo, že ještě budu hrát na vrcholové úrovni. Ale díky jeho šikovnosti se to podařilo. Řekl, že ještě hrát budu a já mu uvěřil," popisuje Zavadil.

Opavský režisér hry Pavel Zavadil.

Vlastimil Vacek, Právo

„Stejné to bylo loni v listopadu, kdy jsem si natrhl křižák ve druhém koleni. Píchal mi plazmu a znovu jsem se díky němu dal dohromady," říká Zavadil. Jen lékařská péče ale nestačil. „K tomu jsem každý den tvrdě dřel, abych se mohl vrátit. Jsem moc rád, že jsem zdravý, že jsme to nikdy nezabalil a mohu být dál v lize, i když někdy je to samozřejmě náročné," usmívá se ligový rekordman.