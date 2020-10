Malíkův projev nás uráží! Na Berbrovy praktiky jsme dlouho upozorňovali, zní z Teplic

„V posledních dnech jsme všichni zaznamenali nesmírně vážnou situaci, ve které se český fotbal nachází. Dnes již bývalý místopředseda Fotbalové asociace České republiky Roman Berbr se momentálně nachází ve vazební věznici a je podezřelý z praktik, které by neměly nikdy být s českým fotbalem vůbec spojovány," připomíná Šedlbauer kauzu údajného ovlivňování výsledku v druhé a třetí nejvyšší soutěži prostřednictvím rozhodčích.

V neděli putoval do vazby Roman Berbr, obviněno je dalších devatenáct osob. Malík v pondělí přijal Berbrovu rezignaci a výkonný výbor FAČR odvolal čtyři z pěti členů komise rozhodčích v čele s Jozefem Chovancem.

„Musím se zastavit u včerejšího vyjádření předsedy FAČR pana Martina Malíka. Ve svém dlouhém projevu uvedl, že my všichni, kdo v českém fotbale nyní působíme, jsme dopustili tuto situaci. Někdo chybou, někdo proto, že díky pohodlnosti či snaze „nepálit" si vlastní prsty jen přihlížel, jiný proto, že neměl dostatek vlastní síly. Ve výsledku jsme ale my všichni vinni....", připomínal Šedlbauer vyjádření prvního muže českého fotbalu.

„Tato pasáž mne a také náš klub nesmírně uráží, protože jsme na tyto praktiky upozorňovali již velmi dlouhou dobu a vedení FAČR se nikterak nesnažilo s nimi cokoliv udělat. Naopak se před problémy dlouho strkala pouze pomyslná hlava do písku. Věřím, že v českém fotbale je více slušných lidí, které muselo toto vyjádření urazit. Proto věřím, že i tito slušní lidé se ozvou, protože za vzniklou situaci určitě nejsme vinni všichni," ohradil se předseda představenstva teplického klubu.

Šedlbauer ještě připomenul zapojení Dagmar Damkové, bývalé rozhodčí a nyní manželky Romana Berbra, do vedení českého fotbalu. „Z úst předsedy Malíka zaznělo, že paní Damková, o všem dění nevěděla, protože je sedmdesát procent času v zahraničí. První otázkou tedy je, proč člověk trávící sedmdesát procent času v zahraničí zastává pozici předsedy Řídící komise pro Čechy. A otázkou druhou, jak by bylo možné, že by o aktivitách svého manžela nevěděla," uvedl Šedlbauer.

„Na základě vzniklé situace, kterou můžeme takřka v přímém přenosu sledovat od pátečního poledne, ale i na základě pondělního vyjádření předsedy FAČR, vyzývám tímto Výkonný výbor k rezignaci na své funkce, protože každý člen Výkonného výboru by měl přijmout za tuto situaci osobní zodpovědnost. Je totiž naprosto nedůležité, zda jednotliví členové situaci pouze mlčky přihlíželi nebo se na ní někteří dokonce aktivně podíleli, popřípadě ji podporovali. Výsledkem by tak jako tak měla být rezignace," uvedl Šedlbauer.

„Věřím, že se ke mně v tomto apelu přidají také další slušní lidé, kteří stejně jako náš klub na toto dění upozorňovali dlouhodobě a osud českého fotbalu jim není lhostejný," uzavřel Šedlbauer reakci na výroky předsedy FAČR Martina Malíka.