Fotbal neopustíme. Ale důvěra není nekonečná, vzkazují sponzoři na Strahov

„Aktuální kauzu kolem Fotbalové asociace České republiky samozřejmě sledujeme velmi pozorně. Na jedné straně jako asi všichni fotbaloví příznivci cítíme značnou frustraci, na té druhé vidíme jedinečnou příležitost k tomu, aby se fotbal od starých pořádků a praktik odřízl," říká David Vaněk, generální ředitel Fortuny.

„Z pohledu partnera je pro nás zásadní, jakým způsobem se fotbalové hnutí se situací vyrovná a jak bude postupovat. Pondělní rozhodnutí výkonného výboru FAČR v tomto směru vnímáme jako odpovídající dané situaci. Okamžité odstoupení celého vedení by bylo riskantní z pohledu další destabilizace," přemítá Vaněk.

V podobném duchu, jako hlavní partner nejvyšší české soutěže, se vyjadřují i další sponzoři. „Situaci pečlivě monitorujeme. Avšak ke stále probíhajícímu vyšetřování se nebudeme vyjadřovat," komentuje současný stav panující v českém fotbale Jan Sochor, generální ředitel Puma Eastern Europe.

„Věříme ve spravedlivé prošetření případu a v to, že jeho výsledek bude pozitivní zprávou pro celý český fotbal. Jsme odhodlaní českou fotbalovou reprezentaci podporovat i nadále," ujišťuje David Pavlíček, tiskový mluvčí společnosti Hyundai.

„Naše partnerství se týká klubů a fotbalu jako takového, nikoliv vedení asociace. Tam je těžiště naší spolupráce. Naším hlavním partnerem je Ligová fotbalová asociace. Situace ve vedení FAČR na naší vůli podporovat český fotbal na nejvyšší úrovni nic nemění. Doufáme, že současná situace bude mít v konečném důsledku na kvalitu celé soutěže pozitivní dopad," říká Petr Vaněček, provozní ředitel AAA Auto.

„CK Alexandria je oficiálním travel partnerem české fotbalové reprezentace, pro kterou již několik let zajišťuje výjezdy na mezinárodní utkání v zahraničí. Naše zkušenosti a profesionální tým pomáhají národnímu týmu zvládnout i velmi náročné výjezdy, viz např. poslední zahraniční trojvýjezd na Kypr, do Izraele a do Skotska, silně ovlivněný situací s koronavirem," připomíná Petr Šatný, marketingový ředitel společnosti Alexandria.

„Víme, že náš tým je ceněn nejen díky precizní a detailní přípravě, ale i díky schopnosti reagovat na aktuální změny a problémy, které nastanou během samotné realizace a hráči i realizační tým fotbalového nároďáku nás berou jako součást organizačního týmu, který poskytuje hráčům a trenérům maximální servis. Reprezentace hraje utkání pouze se zahraničními týmy, zápasy jsou v gesci UEFA či FIFA a rozhodčí z ČR nemají na tato utkání absolutně žádný vliv," zdůrazňuje Šatný.

„Není tedy důvod a nebylo by fér tým v této těžké koronavirové době opouštět, náročných cestovatelských projektů nás společně čeká ještě dost a my budeme i nadále součástí širšího týmu české fotbalové reprezentace," doplňuje Šatný.

Rovněž Fortuna je odhodlána zůstat i nadále partnerem tuzemského fotbalu. „Fotbal podporujeme v časech dobrých i zlých, naše důvěra ale není bezmezná. Stávající krizi vnímáme i jako příležitost, která nesmí být promarněna," nabádá Vaněk.

„Na základě dostupných informací jsme zpětně provedli detailní analýzu soutěží a utkání, které měly být ovlivněny. V tomto směru můžeme konstatovat, že u Fortuny k podávání nestandardních či neobvyklých sázek nedocházelo, pokud bylo prováděno konání ve stylu 'sázkových mafií', pak toto probíhalo u jiných, patrně zahraničních, kanceláří," stojí v prohlášení společnosti Fortuna.

„Ve smyslu operativy předpokládáme brzké představení funkční a důvěryhodné komise rozhodčích a zajištění chodu všech soutěží. V dalších krocích pak očekáváme systémové a strukturální změny vycházející z auditů, a to jak finančních, tak i personálních. Na základě průběhu tohoto procesu vyhodnotíme, zda je za daných okolností možné pokračovat v partnerství s FAČR, nebo je nutné naši spolupráci předčasně ukončit," zdůrazňuje Fortuna.