Prymulova aféra může zasáhnout do plánu na brzký restart ligových soutěží. Ze schůzky sešlo

Prymula se k restartu profesionálních soutěží nestavěl negativně a dnes měl jednat s vedením Národní sportovní agentury o možných scénářích. Do všeho ale zasáhla aféra s Prymulovou a Faltýnkovou schůzkou. Ministr zdravotnictví dnes po poledni odmítl sám rezignovat a nyní záleží na postoji premiéra Babiše, zda přistoupí k avizovanému odvolání, a především na reakci prezidenta Zemana.

„V tuhle chvíli nemůžu potvrdit, co bude následovat, jelikož k dnešnímu plánovanému setkání s panem Prymulou na ministerstvu nedošlo," napsal Sport.cz šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička, jenž dosud jednání za sport vedl, s tím, že nyní musí vyčkat na vývoj situace na ministerstvu.

Profesionální sportovci mají jako jediní povolené venkovní aktivity i ve větších skupinách. „Žádost o umožnění tréninkové činnosti profesionálů i ve vnitřních sportovištích je podaná, brzy máme znát postoj ministerstva," uvedl Hnilička ještě před tím, než se Prymulova pozice ve vládě otřásla.

Hokejisté doufají v povolení, protože Sparta, Plzeň a Mladá Boleslav trénují na otevřeném kluzišti v Dobříši, Třinec od minulého týdne jezdí do Polska, kam vyráží i Pardubice. Hradec má už na dnešek domluvený led v Německu.

Fotbal trénink v tomto směru omezený nemá, Liberec, Sparta i Slavia dostaly výjimku sehrát domácí zápasy Evropské ligy. Ligová fotbalová asociace podle informací Práva informovala kluby, aby přípravu směřovaly k případnému restartu soutěže už 1. listopadu. „Snad je to reálné, stanovisko očekáváme do pondělí," znělo ze sídla LFA v Libni.

Podmínkou restartu je pravidelné testování na covid-19. LFA ve svém protiepidemickém manuálu tuto povinnost před každým zápasem už má. Pro hokej je to při režimu tří utkání v týdnu technicky i finančně obtížnější. Fotbalová liga se nehraje od 4. října, hokej přerušili o týden později. „Stále je tam dost neznámých. Pokud by se ale nezačalo hrát do půlky příštího měsíce, muselo by se už improvizovat a hledat řešení, které by ještě dávalo smysl," tvrdí ředitel extraligy Josef Řezníček.