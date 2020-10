Anketa bývalých reprezentantů: Vízek by do vrcholných funkcí navrhl zkušené manažery i svého zetě

Stále častěji se ozývají hlasy, že větší prostor by ve vrcholných funkcích ve fotbale měli dostat bývalí fotbaloví reprezentanti, zejména ti, kteří už mají zkušenosti s manažerskou prací na různých úrovních a nebyli zapleteni do žádných podobných afér. Oslovili jsme jich několik a položili jim následující dvě otázky: 1) Jak výrazně může současná korupční kauza poškodit český fotbal? 2) Stále častěji se hovoří o tom, že by víc prostoru měli ve vysokých funkcích v asociaci dostávat bývalí úspěšní reprezentanti. Přijal byste takovou nabídku, třeba i na nejvyšší post?

Karel POBORSKÝ

(48 let, člen Výkonného výboru FAČR 2009-2013)

1) Může ho hodně poškodit, ale paradoxně třeba ne, protože jeho důvěryhodnost trpí už léta. Nyní se zřejmě naplnilo a bude asi ještě naplňovat to, o čem se potichu i nahlas hovoří už dlouho. Korupce ve fotbale, různé řeči o tom, kdo kde co uplatil, typu jedna paní povídala, ale i „zaručené" informace kolující mezi fanoušky, které jsou vděčným a věčným tématem hospodských diskusí u piva. Policie zřejmě má indicie, že na tom něco je. Vypadá to, že má i hodně důkazů a celou záležitost má dobře zmapovanou. Pokud se vina prokáže, věřím, že se celá záležitost vyřeší ku prospěchu fotbalu.

2) S tím názorem souhlasím a už se tak i děje, i když zatím v menší míře. Já jsem pracoval ve výkonném výboru čtyři roky. Znovu už jsem nekandidoval. Pro fotbal pracuji nadále, především co se týká mládežnických akademií. Nyní jsem žádnou nabídku nedostal, takže o tom ani nepřemýšlím.

Zleva Karel Poborský, Jan Koller a Vladimír Šmicer při představení dresů české reprezentace. Stane se novým předsedou FAČR někdo z nich?

FAČR

Ladislav VÍZEK

(65 let, velký kritik poměrů v českém fotbale)

1) Český fotbal byl poškozovaný dlouhá léta. Probíhající kauza může českému fotbalu jenom pomoct, vrátit mu časem důvěryhodnost a vylepšit jeho fungování. V to také doufám, že se do vedení fotbalu dostanou čestní, pracovití lidé, kteří uvažují jinak a nedopustí to, co se ve fotbale dělo. Takže si od kauzy slibuji, že budou potrestáni ti špatní, co fotbalu ubližovali a udělali si z něj svůj byznys, čímž se dopustili až zločinu na fotbale. A povedou ho ti dobří, kterým půjde především o fotbal. Ti, kteří ho vedou, by měli odstoupit. Beru kauzu jako obrovskou šanci pro celý český fotbal.

2) Já už bych do žádné funkce nešel, ale navrhnul bych čtyři lidi, za kterými si stojím, jsou čestní, zkušení, jazykově vybavení, vzdělaní a mají dobré jméno i v zahraničí. Začnu Rudou Řepkou, bývalým generálním sekretářem svazu, který odešel kvůli Berbrovi a nyní pracuje pro UEFA, totéž platí o Petru Fouskovi. K nim bych přidal Vláďu Šmicra, který má také manažerské zkušenosti a hodně by jim pomohl. A přemlouval bych k návratu i Ivana Haška, který už český fotbal vedl. Jsou to profíci, kteří by mohli fotbal rozhýbat. Podle mne by vytvořili tým, nad nímž by srdce fanouška zaplesala. Za nimi stojím a budu za ně i bojovat. Věřím, že se najdou i další.

Karel KULA

(57 let, současný člen Výkonného výboru FAČR)

1) Určitě ho může poškodit, což se třeba negativně neprojeví hned, ale časem. Mohou odejít sponzoři, čehož se jako generální ředitel FK Fotbal Třinec hodně obývám. Bude záležet na tom, co všechno policie odhalí, jaké budou důkazy, kdo bude obviněn a případně odsouzen. Zatím není mnoho informací, takže nechci nic předjímat, ale obavu mám.

2) Je to pravda, několik jich pracuje nebo pracovalo na manažerských pozicích v klubech, ale i v reprezentaci nebo v asociaci. Já jsem třetím rokem v současném výkonem výboru. Spíš si říkám, proč se jich nezapojilo víc. Dal bych jim zelenou. Pro fotbal je ale nejdůležitější, aby ho vedli a působili v něm především čestní a pracovití lidé. Už teď jich znám spoustu, a další by se měli přidat, jde nám přeci o společnou věc.

Vladimír ŠMICER

(47 let, bývalý manažer reprezentace)

1) Já si myslím, že už mu o moc víc mu ublížit nemůže. O korupci se mluví spoustu let, ale nebyly přesvědčivé důkazy. Samozřejmě je pro fotbal škodlivé, když se dostanou na povrch takové věci, ale snažím se v tom hledat pozitiva. Pochopitelně ten první efekt je špatný, ale je třeba udělat maximum, aby byl krátkodobý. Z dlouhodobého pohledu je to pozitivní, ale záleží na tom, jak se k problému postaví zainteresovaní. Když se objeví takové věci jako je korupce, a je jedno v jakém odvětví, vždycky je to zároveň první krok, aby se problémy vyřešily, prostor vyčistil a situace se zlepšila. Rozbije se nějaká nekalá struktura zločinecká skupina lidí. Ostatní si pak budou dávat pozor, aby se něco takového už nestalo a ke korupci nedocházelo. Tohle je pro fotbal šance otevřít novou kapitolu. Dobrá zpráva je už to, že ve fotbale skončil Roman Berbr. Jistě, je to nepříjemná situace, ale já věřím, že fotbalu nakonec pomůže.

2) S tím souhlasím. A je dobře, že už se v různých manažerských funkcích, ať v klubech nebo třeba u reprezentace objevují. Do výkonného výboru bych nabídku přijal. Čtyři roky jsem pracoval jako manažer reprezentace, nějaké zkušenosti mám. Rozhodně bych jako člen vrcholného orgánu nedělal fauly na fotbal, jako Berbr a další. Jistě, mohu udělat chybu, ale ne úmyslně, proto abych na fotbale vydělával. To v žádném případě! Lidé jako Berbr nedělali chyby, úmyslně zneužívali svoji moc.

Pavel KUKA

(52 let, pracoval jako manažer v několika klubech)

1) V tuto chvíli si to netroufnu odhadnout, protože neznám přesný obsah, čeho všeho se týká a do jaké hloubky. Od toho máme orgány činné v trestním řízení, které kauzu řeší. Až ji vyřeší a budou známé závěry, podložené důkazy, můžeme o míře poškození českého fotbalu hovořit. V tuto chvíli ale nelze na tuto otázku seriózně odpovědět.

2) Především v těchto funkcích by měli být lidé pracovití a vzdělaní. Bývalí fotbalisté by šanci určitě dostat měli, ale jenom ti, kteří jsou ochotní pro fotbal pracovat deset i více hodin denně a mají proto patřičné předpoklady. Upřímně, tolik fotbalistů, kteří by tohle splňovali, a hlavně obětovali tolik času fotbalu, moc neznám. Co se mne týká, mám svoji práci, která mne baví v agentuře pana Pavla Pasky International Sport Management, a tudíž by ode mne nebylo korektní se vyjadřovat k otázce, zda bych takovou funkci přijal. Navíc jsem nebyl ani osloven.