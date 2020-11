Jarní restart v Karviné nezvládli, opakování se Jarábek nebojí. Těšíme se a chceme hrát, říká

V podobné situaci jsou svěřenci Juraje Jarábka znovu. Poslední tři ligová utkání neprohráli a v aktuální tabulce jim po 6. kole, po kterém přišla další pauza, patří osmá pozice. „Nejde říct, co bude, ale věřím, že jsme poučení. Nebojím se," usmívá se Jarábek.

„Tenhle tým je jiný. Tím nechci říct, že by byl tehdy špatný, ale máme to teď trošku jinak poskládané, jsme týmovější. Nechceme si dobře rozehranou sezonu pokazit, proto se na restart zodpovědně připravujeme," upozorňuje Jarábek.

Přestože vůbec netuší, zda a kdy přijde. Prodloužení nouzového stavu zatím do 20. listopadu znamená i zákaz všech sportovních soutěží v Česku. A přestože se kapitáni ligových týmů i Ligová fotbalová asociace (LFA) obrátili na vládu s žádostí o znovuzahájení soutěže, kdy se prvního zápasu po druhé letošní koronavirové přestávce ligoví fotbalisté dočkají, zatím nikdo netuší.

Chlapci se tomu už smějí

„Pokaždé se chystáme na nejbližší víkend. V úterý, nebo ve středu se ale dozvíme, že se nehraje a začínáme od začátku. Chlapci se tomu už smějí. Takže v pondělí se zase začneme připravovat na to, že o dalším víkendu budeme hrát," poukazuje Jarábek. „Chybí nám to všem. Můžeme jen závidět Spartě, Slavii a Liberci, že mohou hrát Evropskou ligu. Budou mít oproti nám velkou výhodu," připomíná karvinský trenér.

Místo zápasů mají nyní fotbalisté o víkendech volno. Jarábek je využívá k cestám na rodné Slovensko, kde se nejvyšší fotbalová soutěž hraje. „Každý víkend jsem na fotbale. Celá Evropa fotbal hraje, jen v Česku se stojí. Přitom ta opatření, která byla nastavena, jsou tak striktní, že nevidím nic, co by znemožňovalo začít hrát. Byli jsme testovaní každý týden, kluby to stálo spoustu peněz. Mělo by se hrát, alespoň bychom lidem, kteří musí v téhle těžké době sedět doma, přinesli do obýváků trochu zábavy," říká 58letý trenér.