Pětatřicet let vnímám fotbal jako korupční prostředí, přiznává trenér mistra

„Vypadá to jako klid před bouří. Zklamaly mě ligové kluby. Zůstaly kromě Teplic zdrženlivé. Vypadá to, jako když spoustě klubů stav, který byl, vyhovoval. To je tragické zjištění," komentoval Koubek dotaz moderátora pořadu Petra Svěceného, zda aféra spojená s místopředsedou FAČR Romanem Berbrem a údajným ovlivňováním výsledků v nižších soutěží může vést ke změnám ve fotbalovém prostředí.

„Bojím se, že většina lidí pracujících ve fotbale není na svět schopná nahlížet jinak. Celospolečensky vidíme boj o moc, o koryta. Co se děje v celé společnosti se bohužel děje i ve fotbale," poukázal herec Ondřej Vetchý, jeden z hostů pořadu.

„S tím rozdílem, že si nedělám iluze, že se ve fotbale prosadili ti nejchytřejší. V politice to tak možná je. Nejsou nejchytřejší, ale jsou schopní všeho. A to je strašné úskalí, které fotbal skýtá," přemítal Vetchý.

Slušný člověk nemůže mluvit otevřeně

„Slušný člověk ve fotbale, je-li třeba trenér, nemůže mluvit otevřeně. To že jsme si přestali říkat pravdu, je tragédie. Jediné, co nás může zachránit, že si budeme říkat pravdu. Všichni voláme po tom, aby vláda říkala pravdu. Ve fotbale to nejde. Proč to nejde? Pojďme si to pojmenovat. Proč nemůže trenér říkat pravdu?" kladl si Vetchý otázku. „Musíš v tom prostředí žít," vysvětloval Koubek.

„Uděláš si vysokou školu, chceš tu práci dělat, protože jsi to vystudoval. Jsi posazený do prostředí, které tady je. Všichni víme, že to prostředí bylo korupční. Dělal jsem práci trenéra pětatřicet let. A vždy jsem to vnímal jako korupční prostředí," přiznal Koubek.

Bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr.

Vlastimil Vacek, Právo

Popsal i vnímání stavu z pohledu muže na lavičce. „Když vedu slabší klub, tak jsem často bit. Naříkám, jako mladý s tím bojuji, peru se s rozhodčími... Od nich je ta hůl na toho psa. Nepomůžeš si, platíš pokuty, jsi bezmocný," vysvětloval Koubek.

„Když děláš lepší klub, což se mi v kariéře taky podařilo, jsi jenom výjimečně bit, nemáš problémy a jsi rád. Žádný z nás neřekne, dneska jsem vyhrál proto, že mi rozhodčí pomohl, soupeř si nezasloužil porážku, byl poškozený. Nikdo to neřekne! A jsou zde větší trenérská jména než já. Všichni je známe. Všichni v těch kubech pracovali či pracují."

Koubek přiznal, že ovlivněný zápas pozná velmi rychle. „Za deset minut poznám, jestli rozhodčí jde proti mně nebo pro mě. Děláme ze sebe blbce, protože jsme posazení v určitém klubu, v určitém prostředí. Je to složitá otázka. Všichni máme máslo na hlavě, všichni jsme to věděli. Ano, všichni jsme strkali hlavu do písku. Ale je naše vina, že to prostředí je jaké je? Je naše vina, že v tom prostředí pracujeme? Uznávám, že jsme byli srabi."

Lidé musí vidět příklady nahoře

Došlo i na debatu týkající se výměny na nejvyšších postech Fotbalové asociace České republiky. „Revoluce teprve musí nastat. Jestliže všichni nepoloží funkce nedělají to kvůli fotbalu. Vnímání tohoto stavu se stalo u většiny lidí normativním. Volby ukážou, do jaké míry máme šanci, aby se s tím pohnulo," přemítal Vetchý.

„Jako je to ve společnosti, je to i ve fotbalovém vedení. Lidé musí vidět příklady nahoře. Pokud je neuvidí a uvidí pana Faltýnka, který se po průšvihu, který měl vrátí, po třech dnech z Malagy, asi to není zářný příklad, jak by to mělo vypadat. Tam určitě začít nemůžeme. Změna musí začít u každého jednotlivce. Každý si musí stát za tím, čemu věří. Změnit to můžeme jedině ve volbách. Zrovna tak jako ve fotbale, kde se dá vedení vyměnit při valné hromadě," přitakal Jiří Hrdina, trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

„Jenže volby nemůže připravovat aktuální výkonný výbor, aktuální vedení svazu. Ti lidé musí do voleb odstoupit. Když budou tito lidé připravovat volby, tak je nebezpečí určitých manipulací a vlivů na okresy a kraje. Tito lidé nemají právo něco připravovat, nemají právo čistit český fotbal. Musí abdikovat. Ale to neudělají," předpověděl Koubek.