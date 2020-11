Favoritem ligového šlágu je Plzeň, většina sázkařů ale volí Spartu

Velká bitva hned na úvod. Po další koronavirové pauze se konečně vrací na scénu český ligový fotbal. Od pátku do neděle je na programu kompletní sedmé kolo, přičemž šlágrem bude nepochybně první vzájemné utkání týmů z velké trojky v sezoně. Do Štruncových sadů přijede lídr tabulky Sparta. Bookmakeři se kurzem 2,28:1 přiklánějí spíše na stranu Plzně, na remízu je kurz 3,38:1, výhra Sparty je pak oceněna v poměru 3,3:1.

Letenští do zápasu vstoupí posíleni vítězstvím v Evropské lize na hřišti Celtiku, možná i proto se sázkaři přibližně z 60 % kloní spíše na jejich stranu. Remízu předpokládá 10 % a výhru domácích zbývajících 30 % sázkařů.

„Západočeši mají velký handicap v nedostatku herní praxe, na druhou stranu příprava z posledních dnů a týdnů jednoznačně směřuje právě k nedělnímu duelu. Už proto, že případný neúspěch by mohl být tím posledním, co na lavičce Viktorie zažije trenér Guľa," upozorňuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

🙌 JSME ZPĚT 🙌

Je to oficiální, v neděli jdeme do akce 💪 Fanděte nám na dálku z domova ❤️💙 O výhru se porveme i za vás!#fcvp #PLZSPA pic.twitter.com/ncjnm7m5bX — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) November 6, 2020

„Plzeň ztrácí na vedoucí Spartu šest bodů a výhra by ji vrátila do hry o titul. Navíc nemá důvod šetřit síly, pokud chce příští rok do evropských pohárů," přidává se Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

„Sparta je v domácí soutěži suverénní a zápasový režim si udržela alespoň Evropskou ligou. Mužstvo ale decimují zdravotní výpadky a zranění, což se odrazilo v jalovém výkonu s Lille a na AC. Ve čtvrtek v Celtic Parku každopádně Kotalova družina konečně zabrala a ukázalo se, že pokud funguje osa, mladíci jsou schopni jí kvalitně doplnit. Plzeň bude extrémně motivovaná a v posledních letech na Spartu umí, zápasu by tak mohla slušet remíza," přemítá Hanák.

Rozehranost je výhodou

„Sparta bude mít výhodu v rozehranosti z evropských pohárů, kde bojovala s velice kvalitními týmy. Do utkání půjde povzbuzena výhrou nad Celtikem, který porazila 4:1. Snad možná proto jsou pro sázkaře favority Letenští, i navzdory kurzu 3,26. Sází na ně 68 % lidí. Viktorce zatím prorokuje výhru 27 % sázkařů," rekapituluje Světlíková.

Kapitán Jakub Brabec z Viktorie Plzeň zdraví Davida Lischku ze Sparty Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

Dalšího pohárového zástupce Slavii čeká domácí utkání s Mladou Boleslaví. Jasným favoritem jsou v kurzu 1,27:1 sešívaní, kteří se díky šíři kádru dokáží vypořádat i s četnými covidovými ztrátami.

O poznání horší je situace Liberce. Trenér Hoftych musel už v Hoffenheimu hodně improvizovat a o moc jiné mužstvo nebude ani v Teplicích. Na výhru Slovanu je v nabídce kurz 4,05:1.