Vzorný Robocopův učeň. Jsem poctivec s bráněním v krvi, culí se Masopust

Svého Robocopa před uzávěrkou přestupního termínu prodali do Premier League a náhradu nekoupili. Sešívaní si tak v hledání náhrady za Vladimíra Coufala museli poradit z vlastních zdrojů. Pomohli si dalším českým reprezentantem - a záložník Lukáš Masopust zatím hraje na pravém kraji obrany výborně. „Já se stále cítím asi spíše jako záložník. Ale všechno je samozřejmě na trenérech,“ usmívá se po vítězství 1:0 nad Mladou Boleslaví, jež sešívané posunulo do čela ligové tabulky.

Obránce si zahrál už v Jablonci. Roli pravého beka teď v posledních třech zápasech plní také ve Slavii. Původem záložník si vede zdatně.

„Sžívám se s novou pozicí dobře. Jsme jeden tým, a pokud je někde potřeba vypomoci, tak to každý rád udělá. Beru se za poctivého hráče, bránění jsem měl vždycky trochu v krvi," líčí pro klubový web Lukáš Masopust.

🎙️ | Lukáš Masopust 🥩 nastoupil proti Mladé Boleslavi potřetí na pozici pravého obránce. Všechny tři zápasy sešívaní vyhráli! ✅ V rozhovoru pro #slaviatv se rozpovídal o adaptaci na novou pozici, zápase a reprezentaci 🇨🇿 . #slambl



📺 OHLASY ➡️ https://t.co/S8vLRWhiLu pic.twitter.com/G5bNdcH4UC — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) November 8, 2020

„Kluci mi hodně pomáhají. Dobře spolu komunikujeme, hodně na mě mluví. Když si takhle navzájem vypomůžeme, tak mi spoustu věcí na hřišti usnadní," dodává.

Ale přece jen, má teď daleko více defenzivních úkolů.

„Musím říct, že v tomhle aspektu hry mi ohromně pomohl Vláďa Coufal. Když jsem koukal na nějaké jeho sestřihy, nebo teď sledoval jeho zápas za West Ham, tak jsem si od něj hodně vzal, co se týče nabírání hráčů. V tom mi hodně pomohl. To by mohl vyučovat. Obecně bránění mám ale v krvi. Rád jsem odmala bránil, trenéři to po mně vždycky chtěli," líčí Masopust.

Odpovědný týmový výkon

Proti Mladé Boleslavi sešívaní zrovna nekoncertovali, hlásila se i únava po čtvrteční pohárové výhře nad Nice. Těsnou výhru ovšem uhájili a na první příčku před Spartu se posunuli. A díky rivalovu výbuchu v Plzni na ní během reprezentační přestávky zůstanou.

💬 „S pozicí pravého obránce se sžívám dobře. S klukama skvěle komunikujeme a ohromně mi vše usnadňují,“ radoval se ze souhry po utkání s @fkmladaboleslav Lukáš Masopust, který třetí zápas na bekovi oslavil třetí výhrou! 🛡️ #slambl



📰 OHLASY ➡️ https://t.co/sVWSBxhleA pic.twitter.com/SWfhNQxkJa — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) November 8, 2020

„O výsledek jsem se nestrachoval. Dozadu jsme hráli výborně. Odpovědný týmový výkon a klukům jsem věřil."

Teď přichází reprezentační přestávka. „Máme za sebou tři náročné zápasy, takže klukům, které nečeká reprezentační sraz, určitě bodne. Ale spousta hráčů včetně mě na sraz jede. Já osobně se na něj vždy velmi těším. Potkám se na něm s klukama, se kterými jsem v minulosti hrál, ať už ve Slavii, nebo někde jinde. Navíc nás čekají tři skvělé zápasy," poukazuje Masopust na přátelský duel v Německu a utkání Ligy národů s Izraelem a Slovenskem.