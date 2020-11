Nejhorší výsledek i výkon pod mým vedením, přiznal po plzeňské lekci sparťanský kouč Kotal

Vystřízlivění při návratu do ligové reality bylo pro Spartu tvrdé. Pro trenéra Václava Kotala ještě tvrdší, protože si jen těžko vysvětloval, proč jeho tým tak zlomila Plechatého chyba předcházející prvnímu gólu Plzně a proč jeho svěřenci nedokázali na branku Buchy zareagovat. „Stává se, že za chybu zaplatíte gólem, ale nevím, proč nás inkasovaný gól tak zbořil,“ nenacházel letenský kouč odpověď, proč Sparta ve šlágru sedmého ligového kola z plzeňského trávníku úplně odkráčela a celý první poločas jen čekala na další rány, které jí soupeř zasadí.

Ty zákonitě přišly, protože hladová, náramně motivovaná a ve všech směrech lepší Plzeň sparťanské chyby trestala.

„Proto nejhorší výkon pod mým vedením. Podle výsledku a hry ano," přitakával Kotal po prohře 1:3, kterou Sparta neporušila svou plzeňskou tradici. Od roku 2011 v deseti předchozích zápasech na hřišti Viktorie nevyhrála a neuspěla ani v jedenáctém.

A to přijela do Štruncových jako lídr podzimní ligy, který do té doby neztratil ani bod, a navíc si náramně zvedl sebevědomí i v Evropské lize čerstvou výhrou 4:1 nad Celtikem Glasgow.

V Plzni ovšem udělal Kotal dvě změny v sestavě, neboť vsadil na zkušenost a zařadil do týmu kapitána Bořka Dočkala a staršího z obou Ladislavů Krejčích. Tah, který ovšem nevyšel...

„Za všechno mluví to, že do přestávky byl z našeho mužstva nejlepší Polidar, který se snažil podržet míč. Od zkušených hráčů jsem čekal rozhodně lepší výkon," nezbylo letenskému trenérovi než souhlasit.

On měl před ostře sledovaným duelem vůbec jiné očekávání, a proto byl rozčarován ze spousty věcí.

„Chyběl nám pohyb a snaha hrát dopředu, ztráceli jsme spoustu míčů, namísto přihrávek dopředu jsme posílali balony zpátky, křížné míče úplně scházely, i když prostor k tomu byl," glosoval úvodních pětačtyřicet minut, během nichž jeho tým inkasoval hned třikrát.

„Po hrubých chybách, kterých soupeř, jakým je Plzeň, samozřejmě využije. Zvlášť při špatném postavení našich hráčů při systému s třemi obránci. Však jsem o půli vytýkal Plechatému, že se cpe k Pavelkovi namísto toho, aby se držel u lajny. Jeden plzeňský hráč pak stačí atakovat a napadat hned dva naše," vytýkal Kotal svým svěřencům i taktické chyby, jichž se dopouštěli a které samozřejmě vyústily v hladkou prohru, o které bylo rozhodnuto už do přestávky.

„Chyby se ve fotbale stávají, mužstvo ale na ně musí reagovat jiným způsobem, než jsme reagovali my."

Přesto sparťanský trenér sáhl k rošádám v sestavě až po hodině hry.

„Za stavu 0:3 jsem nechtěl hned házet do vody nové hráče. Měli se z toho pokusit dostat ti, co se do toho dostali," vysvětloval, proč ještě čtvrthodinu vyčkával, než udělal ve složení mužstva změny, které alespoň zmírnily konečné resumé lekce, kterou Sparta v Plzni dostala.