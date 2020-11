Návrat do sestavy sparťanskému kapitánovi zhořkl. První chyba rozhodla, vysvětloval prohru v Plzni

Při čtvrteční pohárové výhře nad Celtikem v základní sestavě Sparty ve Skotsku chyběl, v nedělním ligovém šlágru v Plzni se však do ní vrátil. Samozřejmě s kapitánskou páskou. Nebyl to však pro Bořka Dočkala šťastný návrat, neboť v konfrontaci s Viktorií letenský tým tvrdě narazil. Nejenže přišel o podzimní neporazitelnost a vedení v tabulce, ale selhal i výkonem, který předvedl a jenž vyústil v prohru 1:3.

„Přitom je paradoxem, že jsme vstoupili do zápasu dobře, měli jsme balony pod kontrolou, sbírali většinu odražených míčů, jenže pak jsme udělali chybu, jako v posledních zápasech už víckrát. A v takových utkáních bývá podobná chyba určující," povzdechl si Dočkal nad Plechatého kiksem, který předcházel prvnímu plzeňskému gólu.

„Soupeř si ani nemusí sám vytvořit šanci a jde do vedení. Plzni branka pomohla, nemusela řešit postupnou kombinaci odzadu, presovala nás a kopala míče dopředu, což jí vyhovovalo," dodal.

Sparta ovšem měla v Plzni i evidentní problémy s plzeňským důrazem a agresivitou, s níž chodili domácí hráči do osobních soubojů. Pražanům takovýto styl hry evidentně nevyhovoval a jen těžko se mu přizpůsobovala.

„S tím se dalo počítat. V pořádku, že soupeř chtěl přerušovat naše rozvíjející se akce za cenu faulů, ale mohly a měly za ně přicházet karty. Jenže nepřicházely, a to se pak hrálo domácím samozřejmě mnohem lépe, když i z několika zákroků vyvázl beztrestně. Právě z toho jsem byl zpočátku dost frustrovaný, i když mi bylo jasné, že také musíme přitvrdit a chodit do soubojů," posteskl si sparťanský kapitán.

Pochopitelně připomněl i vynucené změny v sestavě. Z té, která se zaskvěla proti Celtiku v Evropské lize, totiž vypadl Karlsson, ve Skotsku jeden z nejlepších hráčů Sparty. Při pátečních testech na koronavirus se právě u něho objevil pozitivní výsledek, což sám zvěstoval na sociálních sítích.

"Taková je prostě doba, v průběhu sezony to bude potkávat většinu týmů. Nejde ale jen o pozitivní výsledky testů, nás od začátku sezony provází i zranění. Ještě ani jednou jsme nenastoupili v optimální sestavě," postěžoval si.

Trenéru Kotalovi po zápase nejvíc vadilo, že jeho svěřenci nedokázali na chyby a inkasované góly adekvátně zareagovat.

Gólová oslava plzeňského střelce Zdeňka Ondráška.

Vlastimil Vacek, Právo

„Snažili jsme se, po přestávce jsme se pokoušeli být agresivnější, rychleji dostupovat protihráče a s utkáním ještě něco udělat a zdramatizovat ho. Jenže bylo těžké přinutit Plzeň k chybě nebo dostat se do souvislejšího tlaku. Většinou to bylo jen o nakopnutém balonu, souboji a pokusu sebrat míč. Kromě dvou tří dobrých centrů do šestnáctky jsme se ale k zakončení nedostali a gólové šance nám už teprve chyběly," rozebíral letenský kapitán Bořek Dočkal příčiny první sparťanské prohry v ligovém podzimu.