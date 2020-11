Dostat z první střely gól pro brankáře plus není, vyčítal si Le Giang

S jakými pocity jste se vracel do Karviné?

Zažil jsem tady krásný rok. První ligové minuty, starty. Hodně jsem se těšil, když jsme vjeli do města, vracely se mi vzpomínky. Snažil jsem se na to ale nemyslet. Karviné jsem za hodně vděčný, ale už jsem hráčem Bohemians Praha. Chtěl jsem vyhrát.

Fandové na vás nezapomněli. Hrstka příznivců domácího týmu zpoza plotu vyvolávala vaše jméno. Slyšel jste to?

Bylo to velmi příjemné. Jsem rád, že mě fanoušci takto přijali.

Utkání se vám asi hodnotí hůře. Hned z první střely jste dostal gól. Šlo při střele Bartošáka udělat něco jinak?

To si nemyslím, snažil jsem se stát, dokud nevystřelí, abych to nedostal na první tyč. Podle mě zavřel oči a dal to křížem. Pak je to o štěstí, jestli mě to trefí nebo ne. Dostat gól z první střely ale není pro gólmana plus.

Zleva Michal Papadopulos z Karviné a Jiří Bederka z Bohemians.

Vladimír Pryček, ČTK

Srovnali jste, ale gólem z pokutového kopu po ruce Necida jste prohráli. Byla penalta?

Neviděl jsem to, ale prý tam byla ruka. Ale neviděl jsem to. Když sudí říkal, že se půjde podívat, bavil jsem se spoluhráči i s hráči Karviné a nikdo nevěděl, co se děje. Byl jsem překvapený, že nařídil penaltu. Ale nezměním to, zbývalo mi jen se pokusit střelu chytit. Nepovedlo se chytit. Sice jsem trefil směr, ale Qose to kopnul dobře.

Byl to klíčový moment utkání?

To bych neřekl. Měli jsme špatný vstup, prvních patnáct minut jsme se k nim téměř nedostávali. Soupeř na nás vletěl a potrestal nás gólem. Pak jsme se konečně chytili, začali mít míč na kopačkách, víc jsme tvořili. Povedlo se nám srovnat, měli jsme navrch. Pak ale přišla situace, kterou vrátil VAR a soupeř dostal penaltu. Myslím, že jsme se na to i tak nevykašlali, bojovali jsme do poslední minuty a chtěli urvat alespoň bod.

Jak se vám chytalo po dlouhé pauze?

Bylo to jako vstup do sezony. Měsíční pauza je jako letní příprava. Už před zápasem jsme si říkali, že nikdo neví, co můžeme po té dlouhé přestávce čekat. Ale chytalo se mi dobře, soustředil jsem se na to, na co v každém zápase. Bohužel nebereme ani bod, z toho pohledu to není pozitivní.