Kozel řídil v duelu s Příbramí fotbalisty Ostravy podle televize

O Kozlově absenci kvůli nemoci bylo sice jasno předem, ale o tom, kdo povede Baník v Příbrami, se rozhodlo až den před utkáním. "Až v pátek ráno totiž testy prokázaly výskyt onemocnění také u asistenta Ivana Kopeckého, takže až v tu chvíli bylo definitivně jasné, že tým povede (trenér rezervy Baníku) Ondra Smetana," uvedl Kozel na klubovém webu.

Onemocnění Kozla vyřadilo i z tréninků před zápasem, což mu znepříjemnilo přípravu na utkání. "Fyzicky jsem sice na trénincích být nemohl, ale tréninky jsme natáčeli a já jsem díky tomu dvě hodiny po každé jednotce mohl trénink na videu podrobně analyzovat," uvedl.

"Samozřejmě, že to nebyla komfortní situace, ale bylo na nás, jak si s tím poradíme. Povedlo se to, za to musím poděkovat jak Ondrovi Smetanovi, tak i hráčům, kteří mu byli svou aktivitou hodně nápomocni. Svou roli snad sehrálo i to, že i videopřípravu jsme absolvovali díky telefonickému spojení spolu," prohlásil Kozel.

Zápas poté Kozel kvůli opatřením musel sledovat v televizi. Pokyny předával telefonem řediteli klubu Michalu Bělákovi, který operativně posílil realizační tým. "Později jsem se podíval do telefonu a zjistil jsem, že jsme si volali celkem dvaatřicetkrát," řekl Kozel.

Kvůli několikasekundovému zpoždění televizního přenosu se ale ani to neobešlo bez komplikací. "Ve druhé půli jsme si třeba zavolali, domlouval jsem na základě toho, co jsem viděl v televizi, další postup, a do toho mi Michal Bělák zahlásil, že jsme zrovna dali gól. Což já nevěděl, protože v televizi ten gól přišel až za nějakých dvacet sekund. Bylo to docela zajímavé, ale zvládli jsme to," prohlásil Kozel.