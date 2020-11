Daníček mohl mít hattrick. Upřednostnil jsem tým, tvrdí kapitán Slovácka

Kapitán Slovácka Vlastimil Daníček se raduje ze svého gólu do sítě Příbrami ve 4. kole první fotbalové ligy.

Už jste někdy předtím v utkání nejvyšší soutěže dvakrát skóroval?

Ano. Proti Karviné. Myslím, že jsem tenkrát proměnil dvě penalty.

A z hattricku jste se už někdy radoval?

To ještě ne. A strašně rád bych na něj někdy dosáhl. Tuším, na co narážíte. Těsně před koncem jsem mohl jít kopat ještě další desítku a nebudu říkat, že mě to nelákalo. Jenže jsem v tomto případě upřednostnil tým před mojí individuální ambicí a přenechal exekuci parťákovi Riginu Ciciliovi.

Už jste se ale chystal postavit si balon na značku pokutového kopu...

Šel jsem si automaticky pro míč, avšak Standa Hofmann na mě zakřičel, ať penaltu raději přenechám Riginovi. V tu chvíli mi blesklo hlavou, že o něm vyšlo v poslední době pár článků na téma, že se mu teď nedaří tolik jako po jeho letním příchodu k nám. Uvědomil jsem si, že je útočník, který si potřebuje gólem zvednout sebevědomí. Penaltu proměnil, a třeba se teď střelecky zase chytí.

Ulevilo se vám, že jste konečně vybojovali na svém stadionu všechny tři body?

Jednoznačně. Potřebovali jsme je jako sůl. Docvakli jsme se do lepšího středu tabulky.

Jaký byl zápas s Příbramí?

Připadal mi takový nějaký živelný. Bylo v něm dost nepřesností. My jsme ale byli jasně lepší, zvítězili jsme podle mého názoru naprosto zaslouženě.

Vnímali jste před utkáním v kabině, že jste předtím zdolali v lize Příbram devětkrát za sebou?

Asi se nám proti ní hraje dobře. Je skvělé, že jsme sérii vítězných duelů prodloužili na deset. Všichni nás považovali za jasného favorita, a tuto roli jsme naštěstí splnili. Museli jsme ale podat hodně koncentrovaný výkon.

Jaké to je slavit góly před prázdným hledištěm?

Hrozně mě mrzí, že fanoušci teď nemohou být na stadionech přítomni. Je to velká škoda, že se s nimi nemůžeme podělit o radost a emoce. Ti naši jsou fantastičtí, neskutečně nás ženou dopředu. Jenže doba je momentálně taková, jaká je. A my bohužel koronavirovou situaci nezměníme.