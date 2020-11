Selhání! Vyžrali jsme si to, vrací se z karantény trenér Rada a vyhlíží derby

Rada se vrátil k mužstvu na začátku týdne. "To, co nás postihlo před Brnem, už jsme přečkali a s realizačním týmem jsme zpátky," uvedl Rada v nahrávce od klubu pro média.

Severočeši bez něj na lavičce překvapivě prohráli s nováčkem z Brna 0:1. Mužstvo dočasně vedli trenér mládeže Džimis Bekakis a Jaroslav Vodička s Tomášem Čížkem z B-týmu.

"Zápas jsem sledoval doma v karanténě, samozřejmě nic příjemného. Ještě navíc výkon z naší strany byl hodně špatný. Taky jsme si to vyříkali po příchodu po karanténě. Byli jsme tu všichni, realizační tým. Hráči asi nesou největší zodpovědnost za to selhání, které bylo. Není výjimka, že by někdo obstál," řekl Rada.

"Myslím, že jsme si to vyžrali. Mrzí to o to víc, že to bylo v televizi, že to viděli všichni. Teď se musíme rehabilitovat a přistoupit k těžkému utkání, derby, jinak. Musí to být diametrálně odlišné," dodal bývalý reprezentační trenér.