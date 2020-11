Jablonecký Schranz hraje i o nájem. Jestli derby nevyhrajeme, zvýším mu ho, varuje bytný Rabušic

„Když jsem věděl, že se v létě budu přesouvat do Jablonce, začal jsem sondovat situaci ohledně bytu. Rambo je z Liberce, tak jsem se zeptal jeho, zda o něčem neví. Jelikož měl zrovna volný byt, nabídl mi ho. Dohodli jsme se rychle a myslím, že oba jsme spokojení," vysvětlil s úsměvem slovenský reprezentant. Shodou okolností jsou oba momentálně i nejlepšími střelci svých týmů. Rabušic má na kontě čtyři zásahy, Schranz dva.

„Musíme ale derby vyhrát, jinak mu asi nájem zvýším," popíchl Rabušic svého nájemníka před pátečním atraktivním 55. Podještědským derby (od 18:45). Reakce Schranze? „Naopak jsem mu řekl, že mu nájem asi platit nebudu. Dává samé góly, nedávno vstřelil hattrick, Liberec hraje Evropskou ligu, takže musí mít tolik peněz, že mu platit netřeba," narážel Schranz na podzimní fazonu Rabušice, který na podzim dokonce po sedmi letech nakoukl jako náhradník do národního týmu a zahrál si proti Skotsku.

Fotbalisté Slovanu Liberec Martin Koscelník, Kamso Mara a Michael Rabušic oslavují postup do základní skupiny Evropské ligy

Vlastimil Vacek, Právo

Takže hodně pikantní zápas pro oba? „Ano, ale s bydlením to nemá nic společného. Vyšperkovaný zápas bude, samozřejmě. Jsme kamarádi, bývalí spoluhráči, těším se na něj. Jen věřím, že tenhle zápas se mu nebude střelecky dařit jako doteď a že se nám podaří v Liberci zvítězit," doufal Schranz. Stejně jako mnoho dalších hráčů Jablonce bydlí v Liberci, což vzájemnému zápasu dvou rivalů dodává šťávu.

Liberecký útočník Michael Rabušic.

Vlastimil Vacek, Právo

Rabušic si je toho coby nejzkušenější hráč Slovanu dobře vědom. „Myslím, že z kluků to vnímám asi nejvíc," přiznal Rabušic. Za modrobílé nastoupil proti Jablonci v pěti ligových duelech. Ani jednou neprohrál. „Pro fanoušky je to strašně důležitý zápas, na podzim jeden z nejdůležitějších. Hlavně se na něj musíme nachystat po psychické stránce," upozorňoval Rabušic, jehož týmu bude chybět kvůli disciplinárnímu trestu Pešek.

Jak regionálního rivala vnímá? „Mají kvalitní tým. Už několik let hrají o špičku ligy, stejně jako my, takže to bude těžký zápas. Ten poslední s Brnem jim sice nevyšel, ale pan (trenér) Rada se jim už vrátil, myslím, že dostali céres a budou se snažit prohru u nás odčinit. My to musíme překonat bojovností a doma utkání prostě zvládnout za každou cenu," uzavřel "Rambo".