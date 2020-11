Olomouc - Karviná 3:0 Marš Hanáků pokračuje, bodovali šest kol po sobě

Fotbalisté Olomouce zvítězili v 8. kole první ligy nad Karvinou jasně 3:0. Sigmu dostal ve čtvrté minutě do vedení vlastní gól hostujícího brankáře Vladimíra Neumana a v posledních 20 minutách se trefili Martinové Hála a Nešpor. Hanáci neprohráli šest kol po sobě a v neúplné tabulce se posunuli na třetí místo. Karviná poprvé v ligové sezoně venku nebodovala.

Sigma do zápasu vstoupila velmi dobře a už v první minutě zakončoval sám ve vápně Nešpor do připraveného brankáře Neumana. Ten si však o tři minuty později vybral slabší chvilku, když si do sítě srazil centr Falty z rohového kopu a daroval domácím vedení.

V 10. minutě předvedla povedenou akci také Karviná. Bartošák nachystal míč do vápna Ostrákovi, který mířil dobře pod břevno. Mandous však vytáhl balon na roh. Za další tři minuty po špatném odkopu Neumana zakončoval z voleje Nešpor těsně vedle pravé tyče.

Poté se tempo zápasu zklidnilo a hrálo se vyrovnaně. Další šance přišla až ve 43. minutě, kdy dostal míč na levé straně hostující Bartošák, ale tvrdou ranou na přední tyč Mandouse nezaskočil.

V úvodu druhé půle měla mírnou převahu Karviná. V 63. minutě vystřelil ve vápně Qose, Mandous však pokus mířící do středu branky pokryl. Poradil si i s následným Bartošákovým volejem.

Olomouc vzápětí udeřila ze své první šance po změně stran. Propadnutý míč si v 71. minutě uvnitř vápna našel Hála a střelou mezi nohama propálil brankáře Neumana.

Karviná mohla na obdrženou branku zareagovat hned o minutu později, ale Papadopulos v podobné pozici Mandouse nepřekonal. Sigmě poté v 78. minutě vyšel rychlý protiútok a Nešpor dokázal zakončit svůj samostatný únik od půlící čáry střelou podél Neumana. Stylově tak oslavil 150. ligový start. V závěru mohl snížit střídající Papadopulos, ale Mandous čisté konto udržel.