Mužstvo jsme přebudovali, v kabině je skvělá parta, liboval si olomoucký kouč Látal

Jako vyměnění oproti minulé sezóně působí fotbalisté Olomouce. Potvrdili to i v duelu 8. kola nejvyšší soutěže, v němž na domácí půdě hostili Karvinou. Vyhráli sice jednoznačně 3:0, ale neměli to jednoduché. Pomohl jim málo vídaný kiks gólmana Neumana, který si srazil za záda míč po rohovém kopu Falty a také skvělý výkon jejich brankáře Mandouse.

„Máme tři body a za ty jsme rádi. Je tam ovšem velké ale...! Musím pochválit Karvinou za výborný výkon, co tady předvedla. My jsme do zápasu nevstoupili dobře. Měli jsme problémy v přechodové fázi, kde jsme zbytečně ztráceli hodně míčů a tím nabízeli šance soupeři, který se tak do nich dostával snadno. Pomohl nám šťastný první gól a uklidnil až druhý. Potom jsme to už dohráli v klidu," uvedl kouč Hanáků Radoslav Látal.

Výkon Sigmy zdaleka neodpovídal jeho představám. „Velké pozitivum ale je, že takové zápasy, jako byl tento už zvládáme, zatímco v minulé sezóně jsme je ztráceli nebo v nich remizovali. Musím přiznat, že mnohdy se štěstím, ale mužstvo chce, pracuje. Zformovala se teď tady výborná parta a pokračujeme v tom dál," prohlásil olomoucký trenér.

Kvitoval také, že tým zápas zvládl i přesto, že v sestavě poprvé chyběl zraněný veterán Roman Hubník. „Vyřadily ho svalové problémy. Zásah to byl. Víme, co pro nás znamená, ale Víťa Beneš, jenž ho nahradil, je velmi zkušený a zvládl to," liboval si Látal.

„Snažili jsme se tým přebudovat, změnit kabinu a přineslo to ovoce. Máme 17 bodů, jsme plus pět, a to nám už nikdo nevezme. Čekají nás sice další těžké zápasy, ale můžeme jít do nich v klidu. Navíc sebedůvěra týmu s každým úspěchem roste a hráči si o to víc pak na hřišti dovolí," pokračoval v chvále olomoucký lodivod.

Hrubé chyby a chvála Mandouse. O tří jsme si nezasloužili prohrát

Karvinský kormidelník Juraj Jarábek byl naopak zklamaný. „Nezasloužili jsme si prohrát rozdílem tří gólů. Prakticky jsme si to ale zavinili sami. Dostali jsme vlastní gól, pak druhý po nezvládnuté standardce. Sigmu jsme nepouštěli do vyložených šancí, hrubé chyby nás však stály lepší výsledek. Nebyly jsme také efektivní, měli jsme tři tutovky, které zlikvidoval skvělý Mandous. zatímco domácí efektivní byli," věděl kouč Karviné.

Kouč karvinských fotbalistů Juraj Jarábek během zápasu Fortuna ligy v Olomouci.

Luděk Peřina, ČTK

Gólmana Neumana za fatální hrubku ale neplísnil. „Je mladý. To se mu může stát. S takovými chybami poroste. Přišlo to navíc brzy, takže jsme měli dost času s tím něco udělat. Zlomová byla standardka v 73. minutě, po které jsme inkasovali na 2:0. Takové góly nemůžeme dostávat. Už se to stalo podruhé za sebou. Stále bychom žili a Olomouc by se čím dál víc bála o výsledek. Ten gól ji však vysvobodil," věděl Jarábek.