Sparťanská Dvorana slávy má nového člena

Fotbalová Sparta každoročně u příležitosti výročního utkání uvádí některé své významné osobnosti do Dvorany slávy. Nejinak je tomu i letos, byť slavnostní ceremoniál před výkopem utkání proti Českým Budějovicím z důvodů aktuálních omezení nebude moci proběhnout. Další osobností, která se hrdě zařadí po bok největších jmen klubové historie, je Jakub Ruml.

Jakub Ruml byl uveden do sparťanské Dvorany slávy.

Jakub Ruml se narodil v roce 1955 do politicky aktivní rodiny, oba rodiče byli novináři a po roce 1968 jim pro jejich postoje k reformnímu hnutí bylo zamezeno vykonávat svou práci. Jakub, mimochodem bratr pozdějšího ministra Jana, nemohl vystudovat vysokou školu, na vojně byl z politických důvodů zařazen na mytí nádobí. Legálně se nemohl věnovat ani svojí největší vášni - fotbalu. Přesto se občas k trénování dostal, tak jako na Slavii, ale vzhledem k jeho kádrovému profilu to nemělo dlouhého trvání.

Jakub se zapojil do disentu, byl například u zakládání samizdatových Lidových novin. Až po roce 1989 se mohl plně vrhnout na trénování fotbalu. Dodělal si vysokou školu a v roce 1994 nastoupil na Spartu, kde se stal šéftrenérem mládeže. Následně přešel do funkce sekretáře mládeže a staral se tak o všechny celky strahovské akademie. Pozici vykonával až do letošního roku, kdy ji ze zdravotních důvodů opustil a postupně předává svou agendu.

Spartě věnoval čtvrtinu života

Jakub Ruml působil ve Spartě 26 let, přispěl k rozvoji stovek mladých fotbalistů, ale i trenérů. Je to osobnost pro řadového fanouška možná nenápadná, ale o to významnější pro chod klubu.

💙💛❤️ Jakub Ruml vstupuje do Dvorany slávy AC Sparta Praha! Víc než čtvrtstoletí věnoval práci u mládeže, nejdřív jako šéftrenér a pak jako sekretář! 🎩



Letos ve své pozici skončil, už navždy ale zůstane mezi největšími postavami klubu! Děkujeme!💪



📺➡ https://t.co/7CoeU7nLWk pic.twitter.com/GfE9hQRh5g — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) November 21, 2020

„Je to obrovská čest, protože jsem Spartě věnoval čtvrtinu života a mám hroznou radost, že zakončení je takové důstojné. Práce v klubu si hodně vážím, naplňovalo mne to. Teď tahle etapa končí, ale Spartě budu vždycky fandit," řekl Ruml pro Sparta TV.

„Děkuji Jakubovi za všechno, protože jeho přínos se nedá popsat v pár větách. To, že bude ve Dvoraně slávy, je jenom dobře. Jsem rád, že tento institut máme, že myslíme na naše významné lidi a dokážeme je ocenit. I to je síla Sparty," dodal generální sekretář Dušan Žovinec.