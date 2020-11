Nad koučem Jihočechů už se stahovala mračna, výhra nad Spartou je však rozehnala. Já to neřešil, tvrdí

Už se nad ním pomalu stahovala mračna. Aby ne, když se fotbaloví Jihočeši zmítali u samého dna tabulky se ziskem pouhých tří bodů z šesti zápasů a soupeři se jim začali vzdalovat. Sice pomalu, ale i tak... I proto českobudějovický kouč David Horejš musel chtě nechtě vnímat nespokojenost klubového vedení, i když opakovaně tvrdil: „Neřešil jsem to. Zajímal jsem se pouze o to, co mohu ovlivnit, což je tým a předváděná hra.“