Brandner dvěma góly přispěl k senzační výhře Dynama na Letné: První byl instinktivní, druhý parádní

Oba góly byly exkluzivní, žádné šmudly. Nejprve jste hlavou dorazil zblízka míč, který Heča jen vyrazil. V nastavení jste si pohrál s beky i gólmanem. Jak jste je viděl sám?

První gól byl instinktivní. Na Pavla Šulce, který není moc vysoký, šel centr, a on vyhrál se stopery dvě hlavičky, ta druhá šla na bránu. Heča neměl moc možností, kam míč vyrazit. Vletěl jsem před bránu, nikdo mě nehlídal, pak už nebylo těžké uklidit míč hlavou do sítě. Před tím druhým, kdy šel před naši branku i Heča, náš gólman Jarda Drobný centr chytil a poslal dopředu Micka Van Burena. Ten chtěl z dálky pálit do prázdné branky, ale střela se mu nepovedla, byla z ní ovšem perfektní přihrávka. Nejprve jsem chtěl vracejícího se Heču obstřelit, ale on mi padal pod nohy, tak jsem mu udělal kličku a poslal balon do odkryté branky. Tahle akce se mi povedla parádně.

Byl to váš nejlepší zápas v lize?

Určitě jeden z nejlepších. Dva góly Spartě na Letné nedáváte tak často (směje se).

Setkali jste se v lize s tak prostupnou obranou, jakou měla v neděli Sparta?

Nedokáži říct, jestli zrovna s takovou. My jsme na podzim odehráli dobré zápasy, v nichž jsme zbytečně poztráceli body, naposledy doma se Zlínem. Dokázali jsme si vytvořit šance, ale neproměňovali jsme je. Teď se to povedlo. Chyby sparťanské defenzívy jsme trestali.

Andreas Vindheim (vlevo) ze Sparty Praha a Patrik Brandner z Českých Budějovic.

Vlastimil Vacek, Právo

Dynamo zvítězilo na Letné po sedmadvaceti letech. Napadlo vás vůbec, že byste tam v neděli mohli vyhrát?

Pro nás to jsou velice důležité tři body, vždyť do neděle jsme v probíhajícím ročníku nevyhráli. Na Letnou jsme jeli s přáním něco uhrát, měli jsme hodně málo bodů. Že vybojujeme všechny tři, to nikdo z nás nečekal. Tenhle zisk ale potřebujeme potvrdit ve středeční dohrávce s Bohemkou. Když vyhrajeme, budou mít body ze Sparty cenu zlata.

Trenér David Horejš po prohře se Zlínem říkal, že jste nehráli jako tým. V neděli vás chválil, že jste žili jeden pro druhého. Co se v reprezentační pauze změnilo?

Vyříkali jsme si, co bylo špatně a co je třeba změnit. To jsme pak splnili do posledního puntíku. Na Letné jsme opravdu bojovali jeden za druhého a předvedli týmový výkon. Není podstatné, kdo dal góly, protože vítězství je opravdu dílem všech.

Patrik Brandner (vlevo) z Českých Budějovic a Andreas Vindheim ze Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Loni Dynamo odstartovalo podzim žalostně, ale pak předvedlo právě po výhře nad Bohemkou v sérii zápasů spanilou jízdu až na šestou příčku. Může být odrazovým můstkem právě výhra na Letné?

Kéž by... Výhra na Spartě nám určitě pomůže zvednout zdravé sebevědomí. Bohemku prostě musíme zvládnout.