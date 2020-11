Hofmann se trefil v duelech s Příbramí i Opavou. Byl jsem v pravou chvíli na správném místě, usmívá se stoper Slovácka

Překvapilo vás, jak snadno jste se dostal do gólové šance?

Ani ne. Já se prostě snažil dohrát situaci. Sledoval jsem balon, který hlavičkoval opavský Žídek nechtěně do břevna vlastní brány. Přilétl ke mně. Měl jsem míč trochu na dlouhou nohu, trefil jsem ho takovým poloskluzem. Naštěstí se došoural do sítě.

Trefil jste se i v předchozím ligovém střetnutí proti poslední Příbrami. Drží se vás teď střelecké štěstí?

Vypadá to, že ano. V obou případech jsem zrovna stál v pravou chvíli na správném místě. Jsem rád, že jsem pokaždé otevřel skóre a hrálo se nám pak líp. Kéž by to takhle pokračovalo.

Opavě jste za půl hodiny nastříleli tři branky. Neměli jste zvítězit ještě výrazněji?

Asi těžko můžeme dát každému soupeři pět gólů jako Příbrami. Podle mého názoru jsou tři vstřelené branky v pořádku. Mrzí ale ten obdržený gól po hloupé chybě. Přibrzdil nás, trochu jsme si cestu za třemi body zkomplikovali.

Ve druhé půli jste už na hřišti zdaleka tak nedominovali. Souhlasíte?

Je to tak. Do žádných velkých střeleckých příležitostí jsme ovšem Slezany nepustili. Vítězství jsme si pohlídali. Ale souhlasím, že už to žádný příliš pohledný fotbal na rozdíl od úvodních třiceti minut z naší strany pak už nebyl.

Jak vám vyhovuje systém hry se třemi stopery, který jste proti Příbrami i Opavě praktikovali?

Docela ano. V těchto dvou zápasech, v nichž se předpokládalo, že budeme dobývat soupeřovu obranu, přinesl ovoce. Ještě byly znát nějaké nedostatky, avšak pracujeme na jejich odstranění.

Hráči Slovácka se radují z gólu.

Dalibor Glück, ČTK

Dodají vám dvě domácí výhry klid do dalšího průběhu podzimu?

Byla to utkání, v nichž jsme byli papírovými favority, a potřebovali jsme je tudíž nutně zvládnout. O klidu bych ale nemluvil. Také do dalšího střetnutí v Liberci musíme jít se stoprocentní koncentrací a snahou urvat všechny body.