Voltr si dal k narozeninám gólový dárek, Vávra přidal parádu

Příbram nemá momentálně klasického hrotového útočníka, který by deptal defenzívu soupeře. Měl by jím být Radek Voltr, který ale ze zdravotních důvodů dlouho chyběl. V sobotu si dal v duelu s Mladou Boleslaví (2:1) k devětadvacetinám vyrovnávací branku. Utkání s Mladou Boleslaví pak v první podzimní ligové vítězství otočil parádní trefou Stanislav Vávra.

„Byl to takový můj klasický gól, dojel jsem k balónu ve skluzu a procpal ho do brány. Já moc hezké góly nedávám, ale za každý jsem šťastný. Prošel jsem si teď složité období, takže ta branka je pro mne i takové zadostiučinění," pravil skromně Voltr.

„My jsme ale proti Boleslavi hráli výborně jako tým. Při tom v první půli jsme si udělali z utkání zbytečné drama. Prohrávali jsme, ale vytvářeli jsme si slibné situace, bohužel jsme je ve finále neřešili dobře. Po změně stran už to bylo lepší. Pomohla nám určitě důrazná trenérova domluva o přestávce v kabině. Takhle jsem ho zažil poprvé, ale podrobnosti říkat nebudu," dodal.

Příbram se dotáhla na týmy před sebou, poprvé v podzimní lize vyhrála. Ukázala zlepšení. „Už v Brně jsme otočili zápas a teď dokonce vyhráli. V naší situaci je každé utkání klíčové a získané body nesmírně důležité. Tahle výhra je dalším impulzem a sobotní výkon pro nás budu další vzpruhou. Tým v obou zápasech, které jsme prohrávali, jsme ukázali charakter a kvalitu. Musíme stavět naše výkony na srdíčku a bojovnosti," zdůraznil Voltr.

Vávra: Soupeř balón pro mne šťastně přizvedl

Na Mladou Boleslav má Stanislav Vávra štěstí. Před šesti lety se trefil do její sítě v dresu Zbrojovky Brno, pak se odmlčel a z ligy zmizel. Hrál v Třinci, slovenském Šamoríně a naposledy v Sokolově, kde se potkal s koučem Pavlem Horváthem, který ho v létě zlákal do Příbrami. V září se trefil proti Spartě, jenže prohru neodvrátil. V sobotu ale rozhodl zápas s Mladou Boleslaví nádhernou trefou do horního rohu branky.

Příbram slaví první vítězství v letošním ročníku

Vlastimil Vacek, Právo

„Nezačali jsme špatně, měli jsme pár slibných akcí, ale bez úspěšného zakončení, což se týká i mne. Naopak jsme sami inkasovali. Nepoložilo nás to. O poločase udělal trenér Horváth trochu bordel v kabině, říkal, že musíme dál makat a být důraznější v šestnáctce. To splnil už Radek Voltr vyrovnávacím gólem. Při tom mém jsem si naváděl míč na střed šestnáctky, pak si ho dal do strany a vystřelil. Měl jsem i trochu štěstí, že soupeř balón lehce přizvedl a ten zapadlo pod břevno k zadní tyči. Určitě to byl jeden z mých nejhezčích gólů. Nejen já, ale celý tým jsme zápas zvládli dobře," říkal spokojeně Vávra.

Zejména v první půli ale Pavel Horváth na Vávru hodně křičel kvůli špatnému řešení situací. „Já jsem na hlasité reakce trenéra už zvyklý. Někdy ho vnímám na hřišti víc, jindy méně. Je pochopitelné, že kouč reaguje někdy ostře, tím se netrápím," řekl k důrazným výtkám trenéra.

Rozdíl mezi působením v první lize před šesti lety a nyní nijak nepřeceňuje. „Jsem zkušenější, vím, co po mně trenér chce. Nesmím být na hřišti líný na krok, lépe řešit zakončení. Jsem za šanci rád a makám na sobě, důležité je, že mi také drží zdraví," pravil Vávra spokojeně.