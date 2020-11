Vyhráli jsme, ale vítězem utkání je Papadopulos, vysekl poklonu protihráči útočník Poznar

„Vyhráli jsme, ale jednoznačným vítězem utkání je Michal. Že by hráč za takového stavu vlastně odvolal gól svého týmu, se jen tak nevidí," ocenil útočníka Karviné střelec obou zlínských branek Tomáš Poznar.

O co šlo? Domácí prohrávali už v 9. minutě utkání 0:2 a marně dobývali zlínský obranný val. V 73. minutě po vzdušném souboji Papadopulose se stoperem Buchtou míč za obranu ale propadl a Slovák Guba snížil.

Sudí Pavel Orel šel na pokyn videorozhodčího Petra Dorušáka prozkoumat k videu, zda Guba nestál v ofsajdu, gól ale uznal. Ještě než ale znovu zahájil hru, svedl u středového kruhu debatu s útočníky Poznarem a Papadopulosem a za několik okamžiků zvedl paži na znamení ofsajdu a svůj předchozí verdikt zrušil.

Famózní gesto

„Když šel sudí k videu, tak jsem s Michalem mluvil a řekl mi, že míč tečoval. Tak jsem na to upozornil. Rozhodčí se jej zeptal a Michal to přiznal. Cením si toho, protože mohl říct cokoliv a gól by platil. Bylo to famózní gesto a doufám, že se mu to vrátí v dobrém. Jsem rád, že gentlemani ještě nevymřeli," ocenil chování karvinského fotbalisty Poznar.

Zleva Petr Buchta ze Zlína a Michal Papadopulos z Karviné.

Petr Sznapka, ČTK

„Dal bych mu za to cenu pro osobnost ligy, nebo něco podobného. Protože tohle se často nevidí ani na tréninku, natož v ostrém zápase. Hráči jsou učení, aby udělali pro výhru všechno, ne k tomu, aby se přiznali. Michal ukázal, že je velký hráč a výborný kluk," přidal se trenér Zlína Bohumil Páník.

Papadopulos nad tím, že by teč nepřiznal, ani nepřemýšlel. „Já jsem byl především přesvědčený, že to ofsajd nebyl, protože by to přece jinak musel rozhodčí vidět. Trochu se vzdali zodpovědnosti, ale když se mě zeptal, tak přece nebudu lhát," vykládal 35letý útočník Karviné. „Týmy by měly vyhrávat proto, že jsou lepší a ne po neregulérních gólech. Pokud to ofsajd byl, tak mi přijde normální se k teči přiznat," řekl Papadopulos.

Zda by Slezanům neuznaný gól pomohl k bodovému zisku, už se nikdo nedoví. „Ale bylo patnáct minut do konce a domácí byli v tlaku. Narostly by jim křídla a mohli zlobit," upozornil Poznar, jenž už podruhé za sebou rozhodl o výhře svého týmu.

Před týdnem dal jediný gól Zlína v utkání proti Plzni (1:0), v sobotu v Karviné se trefil hned dvakrát. Poprvé už ve 36. vteřině, druhou branku vstřelil v 9. minutě. Na oba góly zkušenému forvardovi nahrával Francouz Youba Dramé

„Náš vstup do zápasu byl famózní. Nepamatuji si, že bych dal dva góly tak rychle po sobě. A gól v první minutě? Možná ve druhé lize, ale tenhle byl asi rychlejší," svěřoval se Poznar, který rychlými údery zařídil třetí výhru Zlína v řadě.