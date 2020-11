SESTAVA KOLA: Mirek Dušín, neprůstřelný debutant i tahouni Sparty

Gesta fair play jsou na trávnících čas od času k vidění, zřídka však v takové míře, jakou se prezentoval Michal Papadopulos. Karvinský Mirek Dušín nechybí v ideální sestavě 9. kola fotbalové Fortuna ligy podle Sport.cz. Hned pět klubů pak dodalo do jedenáctky po dvou zástupcích - České Budějovice, Zlín, Brno, Slovácko a Sparta.

Koho by těšilo dát gól, který neměl platit, konstatoval lakonicky. Papadopulosovo gesto bylo nicméně nevídané. Opravil výrok rozhodčího, který se koukal i na video, a přiznal, že skórujícímu Gubovi přihrál do ofsajdové pozice on, nikoli soupeř. Gól Karviné tedy neplatil a 0:2 prohrála... O obě branky Zlína se postarala dvojice Drame a zakončující Poznar.

Vedoucí Slavia se tentokrát zadrhla, nováček z Brna uhrál v Edenu nečekaný bod. Defenzivu Zbrojovky drží Dreksa, který navíc po rohu přihrál i na vyrovnávací Šuralův gól. Sparta se tak před derby sešívaným přiblížila na dva body. O těsnou výhru v Teplicích se znovu výrazně přičinili Karlsson a Juliš, tahouni mužstva posledních dnů.

Plzeň venku znovu ztratila. V Českých Budějovicích gól nepadl, protože ligový debutant Vorel udržel čisté konto a defenzivu před jeho brankou držel Králik. Slovácko si proti Opavě připsalo vítězství, k výrazným postavám patřili obránce Hofmann a záložník Havlík.